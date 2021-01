Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn bepaalde armaturen waarop je kunt vertrouwen in de gamekalender, releases die als een uurwerk rondkomen en Call of Duty is misschien wel een van de meest betrouwbare. Het is een serie die nu al een eeuwigheid grofweg een game per jaar heeft uitgebracht, en nu Black Ops Cold War nu stevig op de markt is, is het tijd om uit te kijken naar de toekomst.

De eerste geruchten en details beginnen te circuleren over wat we kunnen verwachten van Call of Duty uit 2021, dus we hebben alle informatie die je nodig hebt hier verzameld. Lees verder om alles te weten te komen wat u moet weten.

Zoals al besproken, werken Call of Duty-games meestal niet op bijzonder flexibele releasetijden - je kunt over het algemeen verwachten dat er elk jaar een uitkomt in de herfst, en het lijkt erop dat 2021 op dat front niet anders zou moeten zijn.

De op dit moment ontvangen wijsheid heeft de hoofdontwikkelaar van de game als Sledgehammer Games , die eerder Call of Duty: Advanced Warfare en World War II creëerde, beide relatief solide ontvangen inzendingen in de serie. Sterker nog, het lijkt erop dat Sledgehammer eigenlijk aanvankelijk op 2020 mikte voor zijn spel, maar dat het naar 2021 gleed, en Treyarch stapte in om in plaats daarvan Black Ops Cold War af te ronden.

Daarom zou het logisch zijn als de game van Sledgehammer dit jaar wordt opgepoetst. De ontwikkelingssituatie voor Call of Duty is tegenwoordig een beetje een doolhof, met ten minste vier grote studios die allemaal aan de franchise zijn verbonden - Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games en Raven Software, allemaal onder de paraplu van Activision, dus het kan zijn dat er er is behoorlijk wat samenwerking gaande.

Als het op platforms aankomt, kan Black Ops Cold War opnieuw een stevige gids zijn voor wat je kunt verwachten van Call of Duty uit 2021 - het zal in feite op een heleboel platforms zijn. De consoles van de volgende generatie zullen hun eerste verjaardag naderen wanneer de game uitkomt, dus je kunt van ze verwachten dat ze de vlag zwaaien voor een grafisch intensievere en soepelere gameplay.

Er zullen echter nog steeds tientallen miljoenen spelers zijn die op de PS4 of Xbox One spelen, dus de game zal absoluut ook op die platforms verschijnen, en we verwachten dat er platformonafhankelijke en generatieoverschrijdende multiplayer zal zijn, net als aanbiedingen uit de Koude Oorlog.

Of een extra jaar in de oven kan zien dat de volgende COD zijn graphics verder duwt dan de Koude Oorlog valt natuurlijk nog te bezien, maar we hopen op 4K-actie en ray tracing om ervoor te zorgen dat alles er op zijn best uitziet.

Hier zijn dingen misschien iets moeilijker te voorspellen dan je misschien denkt - hoewel er een paar dingen zijn waarvan we zeker kunnen zijn als het gaat om een COD-game, zijn er nog steeds enkele echte variabelen.

Waar we op kunnen vertrouwen, is dat het een first person shooter zal zijn met snelle time-to-kill en zenuwachtige gameplay, en dat er een relatief korte maar bombastische campagne zal komen, naast een stevige multiplayer-component. Die multiplayer zal verschillende teammodi hebben in verschillende doelstijlen en zowel nieuwe kaarten als uiteindelijk een selectie geremasterde klassiekers gebruiken.

Het bovenstaande geldt voor vrijwel elk COD-spel, maar als je naar de vorige spellen van Sledgehammer kijkt, zie je enige variatie - vooral als het gaat om de bewegingen van de speler. Advanced Warfare bevatte mogelijk de meest diepgaande en radicale beweging in elk COD-spel tot nu toe, met dubbele sprongen, boosting en meer waardoor echt verticale tactieken mogelijk waren.

Dat is sindsdien teruggedraaid omdat spelers werden gedeeld door waar het de serie nam, maar het is heel goed mogelijk dat we nog een dergelijke afwijking van de norm zullen zien. Evenzo zou de WO II-route ons weer een down-the-line COD krijgen met beperkte beweging die meer afhankelijk is van het doel dan van het passeren.

We zullen in staat zijn om meer een idee te krijgen van wat we gameplay-gewijs kunnen verwachten, aangezien er meer informatie naar buiten druppelt voordat de game wordt uitgebracht.

Een andere open vraag is hoe de nieuwe game zal worden geïntegreerd met Call of Duty: Warzone, dat de verwachtingen heeft overtroffen om al bijna 100 miljoen spelers te winnen. De integratie met Koude Oorlog in december 2020 was meer dan een beetje onhandig en vol bugs, dus we zullen moeten hopen dat de volgende keer dat het gebeurt, voor COD 2021, alles soepeler gaat.

Wat het verhaal betreft, is wat we zeiden over het bewegen van spelers leerzaam: Sledgehammer heeft tot nu toe twee CODs gemaakt en ze zijn drastisch verschillend: Advanced Warfare en World War II. Het veilige geld zou zijn dat een van die franchises een vervolg krijgt, of het nu een ander spel uit de Tweede Wereldoorlog is of iets dat ver in de toekomst ligt.

Welke setting de game heeft, is waarschijnlijk de grootste variabele voor zowel de gameplay als het verhaal, in termen van toon en plot, dus het zal interessant zijn om te zien wat er uiteindelijk wordt gekozen. Als we hier meer gevoel voor krijgen, kunnen we conclusies trekken over hoe het verhaal eruit zou kunnen zien.

Geschreven door Max Freeman-Mills.