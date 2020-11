Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Black Ops Cold War is slechts enkele dagen verwijderd van de release, en Activision heeft, samen met de reeks COD-ontwikkelaars in de vorm van Treyarch, Infinity Ward en Raven Software, eindelijk duidelijk gemaakt hoe Warzone precies gaat integreren met de nieuw spel.

We hebben eerder geruchten en weetjes gehad, maar dit is het echte werk - een volledige afname. In feite klinkt het alsof er nu drie prime COD-games vooruitgaan en vermoedelijk voor minstens een jaar.

Ten eerste is er Koude Oorlog, die zijn eigen nieuwe multiplayer- en zombieservaring zal brengen met zijn op maat gemaakte wapens en gameplay op een aparte engine. Dan heb je de bestaande Modern Warfare, die updates en seizoensinhoud blijft ontvangen, en een eigen arsenaal heeft op een nieuwere game-engine.

In het midden is er Warzone, die op de engine van Modern Warfare draait en dat zal blijven doen, maar in de toekomst inhouddruppels en wapens van beide games zal ontvangen.

Dat betekent dat elk wapen in zowel Modern Warfare als Black Ops bruikbaar zal zijn in Warzone, hoewel voorlopig de Perks en Equipment klinken alsof ze vasthouden aan de Modern Warfare-tijdlijn.

Om dat eenvoudiger te maken, zullen alle drie de games een ervaringsprogressiesysteem delen, waardoor spelers 55 rangen krijgen om door te komen en de optie om terug te keren naar het begin tijdens seizoenen. Overeenkomsten in alle drie de games zullen uw algehele rangorde verhogen. Dat is een welkome stroomlijning.

Die synchronisatie zal plaatsvinden op 10 december, wanneer alle spelers hun rangen op 1 hebben gezet en de nieuwe wereld binnengaan. Er worden echter geen ontgrendelingen ingetrokken - het is puur een XP-wijziging.

Black Ops Cold War zal ook een Battle Pass delen met Warzone, net zoals Modern Warfare dit jaar tot nu toe heeft gedaan, wat eenvoudig genoeg is.

Al met al is dit geweldig nieuws voor een web van games dat eruitzag alsof het erg ingewikkeld zou kunnen worden - één ervaringssysteem dat door de titels wordt gedeeld, zorgt voor een soort gedeeld Call of Duty-universum dat vermoedelijk een beetje een droom moet zijn geweest voor Activision een paar jaar geleden. We zullen nog steeds zeer binnenkort in zowel Warzone als Koude Oorlog duiken om te zien hoe het allemaal uitpakt.

Je kunt de blogpost volledig lezen om elk detail te zien over hoe dit in de toekomst zou moeten werken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.