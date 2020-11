Call of Duty Mobile met 120 fps is niet zo spannend als je zou willen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony Mobile en Activision hebben samen aangekondigd dat Call of Duty Mobile - een van de topgames van 2020 - bij de lancering van de nieuwe Xperia 5 II in september naar 120 fps gaat.

Dat is geweldig nieuws voor gamers met apparaten die 120 fps ondersteunen, omdat het betekent dat je soepeler actie in het spel kunt krijgen, terwijl de details behouden blijven terwijl je beweegt. Het beeldscherm zou in theorie achtergronddetails moeten kunnen behouden wanneer je bijvoorbeeld draait, zodat de beelden duidelijker blijven.

Op de Xperia 5 II moet je twee dingen doen om dit mogelijk te maken. Ten eerste moet je ervoor zorgen dat het scherm van de telefoon zelf is ingesteld op de snellere verversingssnelheid - 120Hz - en je moet ook de grafische instellingen in het spel wijzigen. Dat is waar u het compromis zult vinden.

Wanneer je naar de grafische instellingen gaat, zul je zien dat de labels voor grafische kwaliteit en framesnelheid niet gekwantificeerd zijn - in plaats daarvan heb je bijvoorbeeld lage, medium, hoge in plaats van specifieke resoluties of fps.

Hier vind je "ultra" in de frame rate-opties, met een indicator dat deze topinstelling alleen beschikbaar is voor multiplayer (wat begrijpelijk is, aangezien multiplayer een veel snellere ervaring is dan de battle royale).

Helaas, wanneer u op de "ultra" frame rate-optie klikt, wordt de instelling voor grafische kwaliteit verschoven naar medium. Ja, gemiddeld. U kunt geen hoger grafisch niveau selecteren wanneer u de Ultra-framesnelheid gebruikt.

En dat is een enorme sprong in het visuele verschil binnen het spel. Hier is een voorbeeld van het verschil tussen gemiddelde grafische afbeeldingen en zeer hoge afbeeldingen. Je zult merken dat veel van de details zijn verwijderd, vooral in de planten en grondtexturen.

Op deze kaart - Crash - is dit specifieke gebied favoriet bij sluipschutters en zonder dat grafische detail haal je in feite een deel weg van wat je in het spel zou kunnen verbergen. Oppervlaktetexturen zijn echt anders, het heeft alleen een stuk minder impact als je overschakelt naar gemiddelde instellingen.

Verder is de gemiddelde grafische kwaliteit waar apparaten met een lager vermogen spelen, zoals telefoons uit de Snapdragon 600-serie, en het voelt niet als een vlaggenschipervaring als je die zet.

Nadat we op 120Hz hebben gespeeld op die Ultra-instellingen en op Max-instellingen (waarmee je de beste details in de game kunt hebben), denken we gewoon niet dat het een afweging is die de moeite waard is. Natuurlijk, als je goed kijkt, zorgt de Ultra-framesnelheid voor een soepeler spel - maar je moet je afvragen waar je focuspunt is - als je dingen voorbij ziet komen, ja, er is een verschil, maar als je de heel gebied voor vijand, we denken niet dat het enorm is. Tot nu toe hebben we ook geen groot voordeel ervaren in tijden van overwinningen of K / D-ratio bij het spelen met de hogere verversingssnelheid.

Uiteindelijk willen we allemaal alles: topafbeeldingen en snellere framesnelheden. We hebben Activision gevraagd waarom dit geen optie is en of dit in de toekomst zal veranderen, en we zullen updaten wanneer we terug horen. Op dit moment denken we dat de Ultra-optie alleen beschikbaar is op de Sony Xperia 5 II - we hebben gekeken naar een aantal andere 120Hz-telefoons en hebben ontdekt dat ze de optie nog niet hebben, maar we zijn er zeker van dat dit in de toekomst zal veranderen.

Geschreven door Chris Hall.