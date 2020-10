Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Crash Bandicoot: On the Run! is het eerste mobiele uitje van ons favoriete beest, met King-games aan het roer onder licentie van Activision. Maar het ligt niet in jouw handen om zo snel mogelijk te spelen als je misschien denkt.

King belooft klassiek spel in Crash-stijl op mobiel - met "rennen, glijden en springen" - over Wumpa Island, inclusief baasgevechten met iconische personages zoals Scorporilla en Dingodile.

Opgewonden? Goed. Maar je zult moeten wachten tot "Spring 2021" om je wanten bij het spel te krijgen. Je kunt nu echter een pre-order plaatsen in de App Store van Apple en de Play Store van Google , zodat de game automatisch wordt gedownload wanneer deze arriveert.

Het is ook een gratis te spelen titel, maar King is de koningen van in-app-aankopen - kijk eens hoe goed de Candy Crush-serie het deed - dat is de beoogde inkomstenstroom voor deze Crash-titel. We vermoeden dat het feit dat Crash deze keer aanpasbaar is, slechts een klein deel zal zijn van wat dat inhoudt.

Crash Bandicoot: On The Run! is ook een multiplayer, dus je kunt meedoen met de actie met vrienden in wat King een "asynchrone multiplayer" -ervaring noemt, waarin je samen met andere aangepaste Crash-spelers kunt spelen en je eigen Bandicoot-crew kunt opbouwen.

Tot begin 2021 op Wumpa Island, Crash-fans!

Geschreven door Mike Lowe.