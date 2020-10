Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Warzone wordt spookachtig - Infinity Ward heeft alle details bevestigd van de nachtmodus die het plaagde bij de lancering van seizoen 6, en het volledig onthuld als The Haunting of Verdansk, een tijdelijk Halloween-extravaganza.

Het brengt een reeks tijdelijke modi en aanpassingen aan de standaard BR-formule om spelers een verfrissende nieuwe reeks prioriteiten te geven waarop ze zich een paar weken kunnen concentreren, niet in de laatste plaats in de vorm van een nachtmodus voor de Verdansk-kaart.

Dat zou ervoor moeten zorgen dat spelers hun uitrustingen anders organiseren om wat thermische optica aan boord te krijgen, of Cold Blooded als een extraatje gebruiken om te voorkomen dat ze opvallen als een zere duim.

Er zal ook nieuwe Trick or Treat over de kaart zijn verspreid met zeldzame buit en blauwdrukken, maar met het risico van schrijnende nadelen als je pech hebt.

De andere headline nieuwe modus is Zombie Royale, een draai aan het formaat waarin dode spelers terugkeren als vraatzuchtige zombies, die operators proberen te doden om hun terugkeer naar het eigenlijke spel te verdienen. Het klinkt als losbandig plezier en een geweldige manier om zombies in het spel te krijgen.

Er zijn ook skins die aansluiten bij de Saw- en Texas Chainsaw Massacre-films, en een reeks nieuwe tijdelijke modi in de multiplayer van Modern Warfare om ook te samplen. De modi zouden blijkbaar tot 3 november moeten duren, wat twee weken plezier oplevert, hoewel we verwachten dat spelers schreeuwen om ten minste nachtmodi om in Warzone te blijven, dat schreeuwt om die druppel visuele variatie.

Bekijk de volledige details van alles wat wordt toegevoegd op de Call of Duty-blog en download die update wanneer deze vandaag wordt geïmplementeerd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.