(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone is here to stay, zoveel is duidelijk. De gratis te spelen Battle Royale-modus heeft miljoenen spelers meegesleurd in de enorme speeltuin van een kaart, Verdansk, en hen gedurende zes seizoenen (tot nu toe) vol met nieuwe inhoud en kaartaanpassingen.

Zoals bij elke Battle Royale, gaat er echter niets boven een compleet nieuwe kaart om de interesse nieuw leven in te blazen, niet alleen voor spelers die misschien zijn afgevallen, maar ook voor iedereen die het nog steeds speelt, een beetje moe van dezelfde omgeving keer op keer.

We weten al een tijdje dat de release van Call of Duty: Blacks Ops Cold War niets zal zijn om de stroom van Warzone te verstoren - het lijkt erop dat ze allebei op een verwante maar enigszins afstandelijke manier zullen doorgaan.

Een nieuwe game die uitkomt, is echter de perfecte gelegenheid voor Warzone om een belangrijke update en vernieuwing te krijgen, met de verwachting dat meer wapens en operators zullen meedoen aan de strijd die spelers kunnen gebruiken. Dat wordt schijnbaar ook aangevuld met een geheel nieuwe, winterse kaart.

Dataminers hebben enkele videobestanden gevonden in de laatste ronde van Black Ops Cold Wars bèta, en ze hebben bestandsnamen waardoor het lijkt alsof er nieuwe kaartgebieden komen voor Warzone, meestal met als thema Russische landinstellingen. Door de toevoeging van een "skihellingen" -gebied klinkt het alsof je besneeuwde klimaten kunt verwachten, zelfs meer dan de hoger gelegen gebieden van Verdansks kaart.

De namen zijn Duga, Forest, Russia en Ski Slopes, elk met een multiplayer-kaart die waarschijnlijk een deel van de grotere Warzone-kaart zal vormen, net zoals het geval was in de huidige, Modern Warfare-verbogen versie.

Als er inderdaad een nieuwe kaart komt, zal dit een verademing zijn voor oude spelers, en ook mooi ingaan tegen de trend van royale gevechten die naar de woestijn gaan voor hun tweede kaarten, hoewel Infinity Ward gezien het aantal multiplayer-kaarten een beroep moet doen op op dat gebied zouden we het op de lange termijn niet uitsluiten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.