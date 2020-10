Call of Duty Mobile organiseert een jubileumfeest met nieuwe wapens, kaarten en een nachtclub

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile is nu een jaar oud. Na de mobiele gaming-markt opgeschud te hebben met zijn merk van snelle multiplayer en een capabele battle royale-optie, heeft de game het grootste deel van het afgelopen jaar op de topposities op Android en iPhone gezeten. Het heeft meer dan 300 miljoen downloads gehad.

Om het jubileum te vieren, staat er een bumperseizoen op het programma. Als klein feeststuk is er een locatie genaamd The Club. Je kunt de club binnengaan voor een beetje plezier, een drankje pakken of spelen met de Anniversary Machine waarmee je speciale prijzen kunt winnen.

Je kunt munten verdienen voor de jubileummachine door taken te spelen en te voltooien of door minigames te spelen. Er is bijvoorbeeld een speelhal binnen The Club, waar je wat vintage arcade-spellen kunt spelen. Ja, in-game games.

Buiten de frivoliteit is er een nieuwe map voor Battle Royale, gebaseerd op Alcatraz. Dit was een Black Ops 4-kaart en je kunt vechten over het gevangeniseiland.

Er zijn ook nieuwe wapens en scorestreaks die kunnen worden ontgrendeld via de Battle Pass, evenals enkele wijzigingen in de multiplayer. De Halloween Standoff-kaart keert terug - die voor het laatst beschikbaar was toen de game voor het eerst werd gelanceerd - evenals 10 v 10-weergave die terugkeert, waar we erg blij mee zijn, want het is geweldig.

Een nieuwe kaart, King, voegt zich bij de opties voor 1 v 1 of 2 v 2 gameplay, waar we eerder Pine hebben gezien.

Eindelijk is er Cranked, wat best leuk is en eerder te zien was in Call of Duty Ghosts . In Cranked, als je eenmaal een kill hebt gemaakt, heb je een timer die loopt om de volgende kill te maken, anders explodeer je. Gewoon he? Zorg er wel voor dat u het sterftecijfer hoog houdt, anders sterft u.

Eindelijk, later in het seizoen, wordt het Tactician Perk geïntroduceerd. Hiermee kun je een tweede granaat dragen, maar je moet de Heavy Duty-uitdaging voltooien om deze te verdienen.

De nieuwe seizoensupdate is nu beschikbaar, dus duik erin en geniet van het feest.

Geschreven door Chris Hall.