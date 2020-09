Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare heeft zijn zesde seizoen aan content geïmplementeerd, met een patch die beschikbaar is voor spelers op alle platforms die nu een nieuwe reeks kaarten, wapens en operators activeert, plus enkele opwindende veranderingen voor Warzone.

De grootste verandering die onmiddellijk naar Warzone komt, is de toevoeging van een kaartbreed metrosysteem, dat enigszins gecompliceerd is in de manier waarop het werkt, maar waarmee je veel sneller dan voorheen door Verdansk kunt reizen.

De stations, die wat voorheen eenvoudige buitenkelders op de kaart waren, vervangen, hebben item-spawns die naar de platforms leiden, en treinen zullen alleen naar andere stations binnen de gascirkel reizen. Ze zullen echter niet bewegen als er aan boord wordt gevochten, wat voor een interessante dynamiek kan zorgen.

Seizoen 6 vernieuwt ook de grondbuit rond Verdansk en voegt twee nieuwe wapens toe: het SP-R208 bolt-action marksman rifle en AS-VAL silenced assault rifle, beide vrij te spelen via de gratis niveaus van de nieuwe battle pass. Farah en Nikolai, bekende gezichten uit de campagne van Modern Warfare, zijn de nieuwe operators die zich bij de strijd voegen.

Een kleine verandering die zeer welkom is, is een tweak in de balans van zowel de C4 als de Origin-12 shotgun; bij de eerste is het werpbereik ingekort, en bij de tweede is de schade op korte afstand verminderd, wat beide belangrijke veranderingen kunnen zijn voor de Warzone-meta.

Het lijkt erop dat er later in oktober ook een belangrijke band zal zijn met Halloween, met een nachtmodus die wordt geplaagd voor Warzone en verschillende skins en cosmetische ontgrendelingen die beschikbaar zijn voor een reeks operators.

Er komt ook een reeks nieuwe kaarten naar de multiplayer-rotatie, waarvan vele zijn aangepast van de hoofdkaart van Verdansk, met nieuwe modi die ook meedoen aan de strijd. De patch is nu beschikbaar, dus download zo snel mogelijk. U kunt de volledige en gedetailleerde informatie te lezen over alle veranderingen op de Activision Blog en laat Infinity Wards patch notes voor nog meer gedetailleerde uitleg.

Geschreven door Max Freeman-Mills.