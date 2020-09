Call of Duty Mobile maakt de overstap naar 120Hz voor soepeler gamen met meerdere spelers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile maakt de overstap naar 120Hz, wat leidt tot vloeiendere actie bij multiplayer-gaming.

De aankondiging werd gedaan door Chris Plummer, VP Mobile bij Activision, tijdens de lancering van de nieuwe Sony Xperia 5 II . In de aankondiging bevestigde Plummer dat een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz wordt ondersteund in de multiplayer-modi van het spel.

"Ik ben verheugd om met jullie te delen dat Call of Duty Mobile compatibel zal zijn met het 120Hz-scherm voor een verbeterde gameplay-ervaring. Deze opwindende nieuwe gameplay-ervaring op 120Hz is te zien in de multiplayer-modus van Call of Duty Mobile en is nauwkeurig afgesteld in samenwerking met Sony Mobile in zijn nieuwe Xperia-apparaat ", aldus Plummer.

Snellere verversingssnelheden worden al lang geprezen door pc-gamers en dat verspreidt zich nu naar console- en mobiele gaming. Het doel is om eventuele wazigheid te verminderen die kan optreden omdat het scherm de veranderende graphics niet kan bijhouden en dat komt vooral vaak voor in de hectische gameplay van een shooter als Call of Duty Mobile .

Momenteel is de nieuw aangekondigde Xperia 5 II de enige telefoon van Sony die 120Hz ondersteunt en die naar verwachting vanaf midden oktober beschikbaar zal zijn. Maar er zijn genoeg andere toestellen op de markt die 120fps bieden: er zijn bijvoorbeeld de OnePlus 8 Pro , Samsung Galaxy S20 en Note toestellen.

Activision heeft ons bevestigd dat dit niet exclusief is voor Sony Mobile, dus het zal naar andere apparaten komen. U kunt in de nabije toekomst meer details van Activision verwachten.

Dit artikel is bijgewerkt met aanvullende informatie van Activision.

Geschreven door Chris Hall.