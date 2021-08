Hoe Gunsmith te gebruiken in Call of Duty Mobile

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Mobile zag enkele grote veranderingen in seizoen 9 van de game in 2020. Een van de grote dingen was de introductie van Gunsmith.

Dit bracht een uitbreiding van het aantal beschikbare uitrustingen met zich mee - tot 10 - maar ook een uitbreiding van het aantal wapens in het spel, met een enorm aantal aanpassingen voor elk afzonderlijk.

Hier leest u hoe het allemaal werkt, zodat u het meeste uit Gunsmith kunt halen.

Wapensmid is een geavanceerde aanpassingsoptie in Call of Duty . In de mobiele versie van de game kun je sinds de lancering van de game accessoires aan je wapens toevoegen. Dat kan een uitgebreid magazijn zijn, een onderdrukker of een voorraad, die elk het uiterlijk en de kenmerken van een wapen veranderen.

Gunsmith maakt aanpassingen veel breder beschikbaar, waardoor de opties vele malen groter worden. Voorheen waren er gevilde versies van wapens die je kon verdienen (en die zijn er nog steeds), maar het aanpassen van je wapens is nu een stuk interessanter.

De Gunsmith-optie bevindt zich in het loadout-gedeelte van het spel. Zoals we in de inleiding al zeiden, is dit uitgebreid tot 10 slots, wat betekent dat je effectief aan elke wedstrijd kunt deelnemen met een keuze uit 10 verschillende uitrustingen. Dat is veel ruimte voor aangepaste wapens!

Tik in het openingsscherm op "loadout" en tik vervolgens op het wapen. Dit leidt je naar alle wapenopties die zijn onderverdeeld in categorieën - aanval, sluipschutter, LMG, enz. - en zodra je een wapen hebt uitgerust, kun je het volledig aanpassen door op de knop Wapensmid te tikken.

Het kan zijn dat sommige opties voor een wapen vergrendeld zijn. Dat komt omdat je dat wapen niet genoeg hebt geüpgraded om toegang te krijgen tot die opties. Voorheen gingen wapenupgrades niet zo ver, maar ze zijn nu enorm uitgebreid omdat ze al die extra opties bevatten die Gunsmith mogelijk maakt, wat betekent dat iedereen wapens verder zal moeten upgraden om alle opties te krijgen.

Je kunt ofwel op de upgradeknop bovenaan het scherm drukken en je Weapon XP-kaarten die je met de Battle Pass hebt verdiend gebruiken om deze te ontgrendelen, of je kunt meer wedstrijden met dat wapen spelen.

Je zult merken dat de wapens die je veel gebruikt sneller worden geüpgraded omdat je in feite levels ontgrendelt terwijl je ze gebruikt. Als je geen XP-kaarten meer hebt, speel dan gewoon meer met een wapen en je krijgt al snel toegang tot alle aanpassingsopties. Of je kunt XP-kaarten naar vrienden sturen, en in ruil daarvoor krijg je een XP-kaart terug - zodat ze snel opstapelen.

Ja. Als je eerder gevilde wapens hebt ontgrendeld of beloond in bepaalde evenementen of seizoenen, heb je nog steeds toegang tot deze wapens. Dat betekent dat je een aangepaste versie van een zeldzame of ongewone skin kunt hebben.

Ga naar de wapen Gunsmith-pagina en tik op "camo". Je ziet bovenaan opties voor de "zeldzame" of "ongewone" opties die eerdere skins zijn die je hebt beloond.

Er zijn nu veel meer camo-opties om uit te kiezen die je aan de linkerkant ziet. Er is veel te ontgrendelen en veel om uit te kiezen.

Laten we nu ingaan op het vlees van de dingen. Er is een grafiek aan de rechterkant van de Gunsmith-pagina die je de statistieken voor elk wapen laat zien - schade, nauwkeurigheid, bereik, vuursnelheid, mobiliteit, besturing - en je kunt maximaal vijf "bijlagen" voor elk wapen hebben.

Deze beoordelingen veranderen op basis van de wijzigingen die je aan je wapen aanbrengt. Voeg een suppressor toe en het bereik neemt af, verwijder de kolf en je verhoogt de mobiliteit terwijl de nauwkeurigheid afneemt.

De wijzigingen die je aanbrengt, zijn sterk afhankelijk van hoe je met dat wapen wilt spelen en dat kan van kaart tot kaart veranderen. Op kleine kaarten zoals Shipment 1944 zijn mobiliteit en de magazijncapaciteit belangrijk, zodat je snel kunt zijn en het aantal tijdschriftwisselingen kunt verminderen - dus het veranderen van een SMG hiervoor is ideaal voor Gunsmith.

Je zult zien hoe de wapenparameters veranderen als je wijzigingen aanbrengt. Als je vastzit, tik je op het kleine lampje voor wat suggesties, maar het is het beste om met vallen en opstaan te werken. Je kunt ook verschillende aangepaste versies van wapens opslaan. U kunt dan toegang krijgen tot die versies door onderaan de pagina op "blauwdrukken" te tikken.

Tot slot zijn er ook voordelen om te overwegen. Deze worden ontgrendeld als je wapens upgradet die wat bonusvaardigheden toevoegen. Soms is een extraatje een betere optie dan een van de fysieke wapenwisselingen en ook de moeite waard om te onderzoeken.

Als je al je wijzigingen hebt aangebracht, zorg er dan voor dat je je nieuwe, geperfectioneerde wapen opslaat - en zorg ervoor dat je het ook voor je personage uitrust.

Het evenementensysteem is verdeeld in drie secties: Uitgelicht, Seizoensgebonden en Dagelijks. Dit zijn in wezen gelaagde taken die u kunt voltooien om beloningen te verdienen. Gewoon inloggen geeft je de hele maand dagelijkse beloningen en een van de handige dingen hier zijn wapen-XP-kaarten. Deze kunnen worden gebruikt om wapens te upgraden en opties in Gunsmith te ontgrendelen.

De uitgelichte evenementen richten zich meestal op alles wat nieuw is in het seizoen, net als de seizoensevenementen. Beide kunnen ook een aantal beloningen opgeven, maar in sommige gevallen moet je goed opletten wat er nodig is om je te kwalificeren. Maar het is de moeite waard om die beloningen te verdienen en die Battle Pass XP-progressies te maken.

De Battle Pass is in wezen een reeks gratis beloningen die je krijgt voor het spelen en vorderingen maken in het spel. Er zijn twee versies, de Battle Pass en de Premium Pass waarvoor je moet betalen.

De Premium Pass geeft je toegang tot meer van deze beloningen, meer wapenskins, meer personages, emotes en zelfs sommige CP-retours voor het bereiken van specifieke niveaus, maar met Gunsmith zijn sommige van die wapenbeloningen minder belangrijk omdat je kunt kiezen wat je wilt.

Uiteindelijk biedt Gunsmith echter veel opties zonder te hoeven betalen en echt geld - speel gewoon meer en de opties worden ontgrendeld.