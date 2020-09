Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu de nieuwste Call of Duty is aangekondigd en beschikbaar is voor pre-order, worden er regelmatig details vrijgegeven.

Dus, wat weten we er tot nu toe van? Wanneer wordt het uitgebracht en op welke platforms is het beschikbaar?

Hier is alles wat u moet weten over Call of Duty: Black Ops Cold War.

Na maanden van plagen binnen COD: Warzone bevestigde Activision de naam en setting in zijn eerste trailer - de wereldwijde onthulling. Je kunt het hieronder in maximaal 4K bekijken.

Gevangen op een PlayStation 5 - vandaar enkele ongelooflijke lichteffecten - laat de trailer zien dat de campagne plaatsvindt tussen de jaren 60 en 80, met als belangrijkste onthulling dat de ex-president van de VS Ronald Reagan een hoofdrol speelt.

Op 9 september is een nieuwe trailer voor multiplayer-onthulling uitgebracht, die je hieronder kunt zien en lezen.

Activision en Treyarch hebben in september een multiplayer-onthullingstrailer uitgebracht om de kenmerkende MP-vaardigheden van de ontwikkelaar te laten zien. Het lijkt erop dat het ook wordt vastgelegd op PS5.

Let op, dit is geen Warzone, dit zijn de PVP-multiplayer-modes die je kunt verwachten in Black Ops Cold War.

Hieronder lees je meer over multiplayer.

Zoals onthuld in de wereldwijde onthullingstrailer, zal de game op 13 november worden uitgebracht, hoewel degenen die het pre-orderen ook toegang krijgen tot een open bèta.

Degenen die de PS4-versie bestellen, krijgen eerder toegang dan anderen.

Call of Duty: Black Ops Cold komt als eerste beschikbaar op PS4, Xbox One en Windows-pc.

Het zal ook verschijnen op Xbox Series X , Xbox Series S en PS5 "vakantie 2020" - dat is waarschijnlijk de gebruikelijke releasedatum op 13 november voor de Xbox Series-machines, aangezien ze een paar dagen eerder beschikbaar zullen zijn.

We wachten nog steeds op de lancering van de PlayStation 5.

Helaas is er geen gratis upgradeplan van huidige naar consoleversies van de volgende generatie - in tegenstelling tot sommige rivaliserende games. Er is echter een bundel beschikbaar voor iets meer dan de standaardprijs, inclusief een upgrade.

Het is vermeldenswaard dat de machines van de volgende generatie kunnen spelen met maximaal 120 fps, hoewel het belangrijkste, stabiele doel 4K 60 fps is. High-end pcs kunnen zelfs framesnelheden van meer dan 120 fps halen.

Naast de multiplayer-onthullingstrailer hierboven, streamde Activision op 9 september een onthullingsevenement dat meer dan vier uur duurde. Je kunt het hieronder in zijn geheel bekijken (als je het uithoudingsvermogen hebt).

Het onthulde een aantal van de kaarten en modi die je kunt verwachten met de volledige release.

Een van de grootste aankondigingen is dat COD: Black Ops Cold War-multiplayer volledig cross-play zal zijn tussen consoles en pc, inclusief de volgende generatie machines. Dat betekent dat het niet uitmaakt welke console of gaming-pc je gebruikt, je kunt je voortgang, profiel en statistieken oppikken en een game tegen anderen spelen op hun eigen apparaat.

Als je Destiny 2 speelt, weet je wat je kunt verwachten. Het maakt niet uit welk platform, uw profiel, enz., Wordt in de cloud opgeslagen en waar nodig geopend.

COD: Warzone blijft een aparte game voor Black Ops Cold War, maar bevat themas, wapens en operators van de nieuwste Call of Duty.

Activision heeft echter aangekondigd dat "beide games seizoensinhoud na de lancering zullen delen door de terugkeer van het Battle Pass-systeem en de Store, en dat ze ook een voortgangssysteem zullen delen."

Er zijn verschillende nieuwe kaarten aangekondigd, elk gebaseerd op locaties uit de echte wereld die belangrijk zijn voor het verhaal van de Koude Oorlog.

Armada speelt zich af in de Noord-Atlantische Oceaan, Crossroads in Oezbekistan, Satellite in de woestijnen van Angola, Miami in, eh, Miami en Moskou , zei Nuff.

Ze zijn groot en zeer gedetailleerd, zoals je kunt zien in de video hierboven. Het ontwikkelingsteam heeft locaties en foto-gescande omgevingen bezocht om ze zo nauwkeurig mogelijk te krijgen.

Bij de lancering zullen meer kaarten beschikbaar zijn, details volgen later.

De klassieke COD- en Black Ops-modi keren terug, inclusief Team Deathmatch, Search & Destory, Domination en Kill Confirmed. De besturing van Black Ops 4 is ook terug.

Er zullen echter ook nieuwe modi worden toegevoegd, waaronder VIP Escort, Combined Arms en Fireteam.

VIP Escort is een 6v6-modus waarbij één speler willekeurig wordt aangewezen als VIP en moet worden beschermd door zijn of haar team. Het andere team moet de VIP meenemen (en niet voor het avondeten).

Combined Arms is een 12v12-gevecht dat zowel voertuigen als infanterie-gameplay bevat.

Fireteam is meer een categorie dan een modus. Het kan worden gespeeld met maximaal 10 teams van vier spelers en heeft verschillende doelstellingen. Dirty Bomb zal een modus zijn in die categorie, maar we weten er momenteel niet veel van.

Je kunt hier veel meer lezen over de multiplayer-modi en andere details op de speciale Call of Duty: Black Ops Cold War-blog .

Geschreven door Rik Henderson.