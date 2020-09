Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone kon niet op een beter moment zijn aangekomen, en het vertoont geen tekenen van vertraging, met miljoenen spelers over de hele wereld die meer tijd overhouden dan voorheen. En wat is een betere manier om de dagen te verdrijven dan met een nieuwe gratis te spelen Battle Royale-game, gekoppeld aan een al dominante franchise?

Het goede nieuws is dat de game ook een cracker is, en dat wordt voortgezet in seizoen 5, dat de eerste grote kaartveranderingen van de game bracht, waar spelers absoluut om hadden gehuild.

We zijn vaker weggegaan dan we kunnen tellen op de enorme Verdansk-kaart, samen met die miljoenen, terwijl we oefenen en squadronden om een aantal nuttige strategieën en tips te bedenken die je in je eigen sessies kunt gebruiken. Zeg het zachtjes, we winnen zelfs een paar games.

Hier zijn dus onze beste tips om een betere COD Warzone-speler te worden.

Uw keuze van de landingszone is een belangrijke variabele bij het begin van een wedstrijd. Op het moment dat je het filmpje van het vrachtvliegtuig ziet opstarten, kun je het kaartscherm voor je Battle Royale-wedstrijd openen en zien waar de krimpende gascirkel begint. Dat kan je helpen een idee te krijgen van waar mensen eerder zullen landen, en waar je naar moet streven als het nadert.

Het is belangrijk dat u, naarmate uw zelfvertrouwen toeneemt, uw tactiek op dit front kunt aanpassen. Als je jezelf niet leuk vindt in chaotische vuurgevechten, ga dan misschien wat meer afgelegen om solide uitrusting te krijgen. Of ga voor de "vuurproef" -aanpak en train jezelf in vechten door drukke gebieden op te zoeken. Het is aan jou, maar zorg ervoor dat je een plek kiest.

Vrijwel vanaf het moment dat Warzone live ging, bedachten spelers een brutale manier om een voorsprong te nemen in een wedstrijd. Terwijl je uit het vrachtvliegtuig over de kaart valt, kun je je parachute laten springen wanneer je maar wilt om langzamer naar beneden te glijden. Wat mensen zich echter realiseerden, is dat je je koord daadwerkelijk kunt doorknippen om weer te duiken en je parachute zo vaak als je wilt opnieuw kunt laten vallen. Nu gebruiken mensen dat in hun voordeel.

Ten eerste, als je valt, lijkt het erop dat je door je parachute openklappen en vervolgens de koorden doorsnijdt je een korte snelheidsboost geeft en je agressiever naar voren gooit, waardoor je sneller grond kunt bedekken om bij de door jou gekozen landingszone te komen.

Ten tweede, nadat je je parachute hebt weggesneden, krijg je een paar seconden waarin je startpistool wordt getrokken, waardoor je mogelijk wat schoten kunt krijgen op andere vallende mensen, om dat eerste kleine voordeel te behalen.

Warzone heeft een contante economie in het hart. Je verzamelt geld terwijl je rondrent en meer verdient voor het voltooien van contracten (daarover later meer). Sommige lucifers vind je nauwelijks, terwijl je bij andere snel genoeg in het spul zwemt. Hoe dan ook, zorg ervoor dat u niet te lang op uw geld zit.

In de Battle Royale-modus is er geen bonus voor het verzamelen van contant geld, dus het is er eigenlijk alleen voor jou om te gebruiken bij de Buy Stations die op je kaart zijn aangegeven. Hiermee kun je een selectie killstreaks kopen, zoals UAVs en Cluster Strikes, evenals meer bepantsering en uitrustingsdalingen. Ons advies zou zijn om proactief te zijn bij het kopen van deze beloningen - je kunt het geld tenslotte niet meenemen, en een goed getimede UAV kan je heel gemakkelijk een vuurgevecht opleveren.

Dat gezegd hebbende, als je teamgenoten veel doodgaan, wil je misschien $ 4.000 behouden om ze weer in te kopen, mochten ze hun verlossende Gulag-gevecht niet winnen.

Contant geld is dus belangrijk, maar als je een koopstation bezoekt, is het misschien de moeite waard om te weten wat je prioriteit zou moeten zijn. Zoals we al zeiden, kan een UAV een enorme hulp zijn, maar de topprioriteit in je team zou moeten zijn dat iemand zo snel mogelijk een Loadout Drop koopt. Met deze airdrops kan je hele team een van hun standaard multiplayer-uitrustingen kiezen om in te wisselen en hun aangepaste wapens en uitrusting krijgen.

Dat is in deze context als het aantrekken van een handschoen, waardoor je in de groef komt met een uitrusting waar je je prettig bij voelt, en alle beste spelers gebruiken het om te domineren. Volg het voorbeeld, als je kunt!

Als je dat eenmaal hebt gedaan, kies je je uitrusting zo snel mogelijk om gevaar voor zitten te voorkomen. Hoewel je natuurlijk ook gerust kunt experimenteren met extraatjes, raden we je ten zeerste aan om standaard met Ghost te werken, waardoor je verborgen bent voor UAVs en hartslagmonitors. Het is vrijwel een verplichte keuze, tenzij je een Overkill-klasse wilt om twee van je favoriete wapens tegelijk te krijgen.

Als je echter wordt afgeschrikt door het prijskaartje van $ 10.000 van een uitrustingsdaling, zijn er enkele goede manieren om geld en buit te verdienen terwijl je over de kaart beweegt - contracten. Deze zijn voor u gemarkeerd en vallen in vijf typen: Bounties, Scavenger, Recon, Most Wanted en Supply Run.

Premies markeren een speler op de kaart voor je, in een straal die kleiner wordt naarmate je dichter bij hem komt, waardoor je een bepaalde hoeveelheid tijd hebt om hem of haar te lokaliseren en te doden, en je belonen als ze doodgaan. Nuttig, als je een premie neemt en iemand anders die speler doodt, word je nog steeds beloond. Er is geen nadeel aan het kiezen van een van deze - het vertelt je waar een speler is en je krijgt XP als je ermee begint.

Scavenger- contracten markeren een opeenvolging van drie loot boxes die je kunt vinden en openen, met stevige buit erin en een geldbeloning wanneer je de set hebt voltooid. Je krijgt ook een gegarandeerde drop van een Armor Satchel als je deze afmaakt, zodat een speler maximaal 8 borden kan vasthouden. Nogmaals, dit zijn geen hersenkrakers.

Recons wijzen je ondertussen naar een veroveringspunt om te vergrendelen, en kunnen een beetje riskanter aanvoelen. Ze vereisen dat je een tijdje stil blijft, soms buiten. Ze zullen je echter vertellen waar de cirkel de volgende keer zal sluiten, als een enorm tactisch voordeel.

Most Wanted is een tweesnijdend zwaard. Je bent gedurende drie minuten gemarkeerd als een doelwit voor iedereen op de kaart, maar als je die tijdslimiet overleeft, krijg je niet alleen een geldbeloning, maar vallen alle dode teamgenoten onmiddellijk terug in het spel, of ze nu in de goelag zitten. of toeschouwer.

Ten slotte is Supply Run de nieuwste toevoeging en heb je beperkte tijd om naar een specifiek gemarkeerd Buy Station te gaan. Als je er op tijd bent, geniet je van persoonlijke kortingen op je volgende aankoop (inclusief een gratis zelfherstellende kit of terugkoop) om je vooruit te helpen.

Het laatste woord is echter dat deze contracten niet alleen goed zijn voor buit en geld - ze geven je ook een kortetermijndoel om naar te streven, en zijn een geweldige manier om een wedstrijd meer gestructureerd en minder als giswerk te laten aanvoelen. Eerlijk gezegd is het uitblinken in een spel waarin je een paar contracten hebt aangevinkt, leuker dan je 20 minuten op één plek te verstoppen en dan dood te gaan.

We blijven squadrons noemen, en hoewel je Warzone in Solos-modus kunt spelen, is het duidelijk nog steeds de bedoeling dat de meeste spelers lid worden van een squadron in de main battle royale-modus. We raden je daarom aan om als team tactisch te denken. Als je met volledige bepantsering en vijf reserveplaten zit, terwijl je teamgenoten niets hebben, laat dan wat borden vallen zodat ze ze kunnen ophalen.

Hetzelfde geldt voor contant geld en munitie - het is vaak zo dat alleen door je geld te poolen bijvoorbeeld een uitrustingsmarkering kan worden gekocht. Dit zal op de lange termijn meer onzelfzuchtig spel aanmoedigen.

Net als elke andere Battle Royale-game sinds Apex Legends uitkwam, heeft Warzone een ping-systeem om je te laten communiceren met je squaddies. Het staat standaard op de omhoog-knop van de D-pad en laat je zien waar je naar kijkt of waar je naar streeft. Dit is een makkelijke tip, maar gebruik het altijd en wanneer je maar kunt. Hoe meer informatie je deelt, hoe verder je team zal gaan.

Er is ook een reeks veldapparatuur die u onderweg op de kaart kunt vinden en die u in een mum van tijd kunnen helpen. Of het nu gaat om dekking van het veld om de zichtlijn van een vijand te blokkeren, de upgrade van het Dead Silence-veld om je een tijdje stil te maken of meer, er zijn veel manieren waarop deze kunnen helpen.

Een leuke tactiek die is ontdekt, betreft de velddrone die je kunt vinden. Als je de drone gebruikt en een teamgenoot heeft C4 uitgerust, kunnen ze de C4 daadwerkelijk op de drone laten vallen om er een geminiaturiseerde, mobiele bom van te maken. Probeer het zelf uit, en laten we hopen dat Infinity Ward het niet oplost.

Een andere topstrategie, gezien hoe enorm C4 is geworden in de meta-game, is om een trofee-systeem op je voertuig te laten vallen voordat je ergens heen gaat - het beschermt je tegen een paar raketten of granaten en kan je veiliger naar je bestemming brengen. Eerlijk gezegd rijden we niet graag zonder.

Een van de meest verfrissende delen van Warzone is dat de dood helemaal niet het einde hoeft te zijn. Ten eerste, tenzij je aan het einde van het spel sterft, word je naar de Goelag gestuurd, een gevangenis waar je wacht op een een-op-een vuurgevecht om opnieuw toegang te krijgen tot het slagveld. Zelfs als je verliest, kan je team je nog steeds terugkopen als ze het geld hebben.

Als jullie echter met zn tweeën naar de goelag gaan, kun je elkaar misschien helpen. Meer dan eens heeft onze teamgenoot ons callouts kunnen geven terwijl ze naar ons vuurgevecht keken, om ons te helpen winnen en vervolgens weer in het spel te komen. Profiteer van elk voordeel dat u kunt krijgen!

Natuurlijk is Warzone niet alleen pure battle royale - er is ook Plunder, een modus waarin je over de kaart zoemt op zoek naar contant geld en contant geld, voordat je het naar aangewezen punten stuurt. Het is veel chaotischer en hectischer dan Battle Royale, vooral omdat respawns zijn ingeschakeld en je je geen zorgen hoeft te maken over een gascirkel.

Als je een verandering wilt van de nagelbijtende spanning van Battle Royale-rondes, is dit een geweldige optie om het af te wisselen, en misschien merk je zelfs dat je er de voorkeur aan geeft. Dat gezegd hebbende, kunt u verwachten dat u iets langer in serverwachtrijen zult doorbrengen, omdat minder mensen de modus spelen.

Sinds de lancering zijn er in Warzone al veel wijzigingen in de afspeellijsten aangebracht - we hebben een Solos-modus, als je zin hebt om de kaart op je eenzame te veroveren, en de lancering van seizoen 3 zag de toevoeging van Quads, waardoor je teamgrootte werd verhoogd tot vier. Dat is perfect als je altijd een stuurman uitsluit om tot een driekoppig team te komen.

Maar als je geen vier mensen hebt en geen willekeurige in je team wilt, kun je altijd je Squad Fill-instellingen wijzigen om er zeker van te zijn dat het alleen je vrienden zijn, en je kansen wagen met een kleinere ploeg. Het is zeker een nadeel, maar het kan leuk zijn om te zien hoe je tactiek onder dwang moet veranderen.

Hoewel in de late game veel spelers uitrustingen zullen laten schommelen waardoor ze onzichtbaar zijn voor de scanners, zijn UAVs nog steeds een enorm krachtig hulpmiddel in Warzone, waardoor je op de hoogte blijft van waar vijandelijke squadrons om je heen zijn.

Bovendien had je je misschien niet gerealiseerd dat ze echt kunnen stapelen - als je squadron drie UAVs tegelijkertijd inbelt, zul je versteld staan van de details die je ontvangt. Je krijgt een geavanceerd overzicht van elke vijand op de kaart, waarbij je niet alleen in realtime laat zien waar ze zijn, maar ook in welke richting ze wijzen. Het zal niet lang duren, maar als je een paar contracten hebt voltooid en geld hebt om te verbranden, kan het je een blijvend inzicht geven in posities en tactieken.

Je hebt het misschien niet gerealiseerd, maar er zijn twee situaties in Warzone die een signaal de lucht in sturen zodat spelers in de buurt ze kunnen zien. De een begint een Recon-contractpunt te veroveren, dat een witte lichtflits uitzendt, terwijl de ander een squadlid terugkoopt, dat een rode lichtflits uitzendt.

Houd deze signalen in de gaten terwijl je over de kaart beweegt, en je zou de drop kunnen krijgen op een team dat op een veroveringspunt kampeert of wacht tot een niet-losgelaten squadron terugkeert naar de strijd.

Het is verleidelijk en gemakkelijk om een paar plekken op de kaart te vinden waar je graag naar toe gaat, of ze nu over het algemeen geïsoleerd zijn of vol buit zijn, maar de drang bestrijden om er te vaak naar terug te keren. U zult sneller verbeteren en de kaart veel sneller leren kennen als u uw afzetpunten wijzigt en af en toe naar locaties gaat waarvan u weet dat het drukker zal zijn. Het zal ook het ritme van je speelsessie veranderen, wat volgens ons een goede zaak is.

Als je het eindspel van een wedstrijd ingaat, is het een populaire en krachtige tactiek om de buitenrand van de gasring te omhelzen wanneer deze sluit, vluchtende doelen op te pikken en er zelf net voor te blijven. Dit vereist in feite dat je een gasmasker hebt, zodat je zelf minder risico loopt, maar houd er rekening mee dat de aan-uit-animaties van het masker enorm storend zijn.

De eerste keer dat het je overkomt, verpest het je dag, maar als je personage het masker aan- en uittrekt, kun je het vuren onderbreken en je op belangrijke momenten een paar seconden tot nutteloos heupvuur leiden, dus zorg ervoor dat je plannen maakt voor het. Het is niet per se iets dat je ooit op betrouwbare wijze zult kunnen beheersen, maar als je leert om de verstoring te verwachten, zul je in ieder geval niet meer zo geïrriteerd raken.

Seizoen 4 werd in de loop van de dag gelanceerd met gekreun over bestandsgroottes wereldwijd, en de belangrijkste eerste toevoeging komt in de vorm van in-match evenementen. Deze kunnen tijdens elke wedstrijd willekeurig gebeuren, en er zijn vier soorten:

Jailbreak: iedereen die respawns heeft uitgeschakeld door middel van een airdrop - of ze nu hebben verloren in de goelag of wachten op een gevecht.

iedereen die respawns heeft uitgeschakeld door middel van een airdrop - of ze nu hebben verloren in de goelag of wachten op een gevecht. Vuuruitverkoop: Koop stations krijgen ineens hoge kortingen op veel items, en het terugkopen van gevallen teamgenoten wordt gratis voor de duur van 60 seconden.

Koop stations krijgen ineens hoge kortingen op veel items, en het terugkopen van gevallen teamgenoten wordt gratis voor de duur van 60 seconden. Supply Chopper: Gepantserde helikopters patrouilleren op de kaart. Als je ze vernietigt, krijg je zeldzame buit, waaronder drie UAVS, twee pantserkisten en munitiekisten, een gasmasker, een granaatwerper en minimaal wat geld.

Gepantserde helikopters patrouilleren op de kaart. Als je ze vernietigt, krijg je zeldzame buit, waaronder drie UAVS, twee pantserkisten en munitiekisten, een gasmasker, een granaatwerper en minimaal wat geld. Juggernaut-pakken: Airdrops verschijnen willekeurig op de kaart, waardoor een paar spelers superkrachtige Juggernaut-pakken kunnen aantrekken, maar ze op de kaart kunnen markeren zodat iedereen ze kan zien.

Deze gebeurtenissen kunnen spelveranderend zijn, dus als ze in een wedstrijd plaatsvinden, pas dan je tactiek aan en kijk naar de lucht!

Het klinkt misschien een beetje afgezaagd, maar we menen het echt. Of je nu nog nooit een wedstrijd hebt gewonnen of weken niet, blijf verstandig spelen en tactische beslissingen nemen en de overwinningen zullen op een gegeven moment komen. We zouden het weten - we hadden al een week of twee geen wedstrijd gewonnen, maar onze meest recente overwinning was belachelijk. We stierven vroeg, kwamen door de Goelag zonder enige tegenstander na een angstige wachttijd van twee minuten, vielen in de buurt van de laatste cirkel zonder pistool en verstopten ons vijf minuten voordat we naar binnen sluipen, een enkele SMG oppakken en drie schoten afvuren om de laatste af te maken. staande speler, die ons nog nooit heeft gezien.

Eén moord, veel spanning en een enorm fortuin, en we zijn terug in de win-town. Warzone is een behendigheidsspel met veel geluk en situationeel bewustzijn, dus wees in principe niet ontmoedigd als je een slechte vlucht hebt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.