Call of Duty Mobile tips en trucs: Hoe te spelen en te winnen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile biedt een onstuimige mix van actie, zowel in multiplayer als in battle royale gameplay.

Maar als je nieuw bent in het spel, is er veel dat je moet doen om je op weg te helpen en je wedstrijden te laten winnen en je XP te verhogen. Dus laten we in onze uitgebreide tips en trucs eens kijken hoe je het meeste uit Call of Duty: Mobile kunt halen.

Call of Duty Mobile-systeemvereisten voor iPhone: iOS 9 of hoger vereist, werkt op telefoons vanaf iPhone 5S; werkt vanaf iPad Air; werkt op iPod touch (6e generatie en 7e generatie)

iOS 9 of hoger vereist, werkt op telefoons vanaf iPhone 5S; werkt vanaf iPad Air; werkt op iPod touch (6e generatie en 7e generatie) Call of Duty Mobile-systeemvereisten voor Android: Android 5.1 of hoger vereist en je telefoon heeft minimaal 2 GB RAM nodig.

Bereid apparaatopslag voor: je hebt ongeveer 1,6 GB opslagruimte nodig om CoD: Mobile en voor gamegegevens te installeren, dus je moet misschien iets opschonen. Als je aan de limiet zit, werkt je telefoon niet zo goed, en dit is een veeleisende game.

Sluit achtergrondactiviteiten en waarschuwingen af: als u een spelmodus op uw apparaat heeft, is dit het moment om deze te gebruiken om ongewenste meldingen te verminderen en om andere processen te beëindigen die de prestaties van uw telefoon kunnen verminderen. Om het beste uit CoD: M te halen, moet uw telefoon zo goed mogelijk werken.

Gebruik Facebook of Call of Duty account login: Helaas is er geen gebruikersnaam / wachtwoord login, je moet Facebook of je Call of Duty Activision-account gebruiken of als gast spelen. Als je Facebook-login gebruikt, kun je je profiel naar een ander apparaat verplaatsen als je een nieuwe telefoon krijgt of bijvoorbeeld op een tablet wilt spelen, net als bij een Activision-account.

Pro-tip: af en toe zijn er prikkels om een ander type login te gebruiken - misschien kun je een ander personage krijgen om verbinding te maken met je Call of Duty-account, wat de moeite waard is om naar te kijken.

Sluit je koptelefoon aan: de soundtrack van Call of Duty: Mobile is uitstekend - en het helpt je ook meer bewust te worden van wat er om je heen gebeurt. Je kunt voetstappen lokaliseren, luisteren naar het hoesten van een sluipschuttersgeweer en nog veel meer als je ze duidelijk kunt horen. Spelen met een koptelefoon is een professionele zet - of zet de luidsprekers luider als je stereoluidsprekers hebt.

Je hebt een internetverbinding nodig: Ja, aangezien dit live multiplayer is, is er geen offline modus - je moet verbonden zijn om te spelen. Let op je datavolume of blijf bij wifi, hoewel de game niet echt veel gegevens gebruikt.

Help, mijn gameplay is laggy!: Als het lijkt alsof je bevriest of herhaaldelijk over hetzelfde gebied beweegt, komt dat waarschijnlijk doordat je verbinding wegvalt. Schakel wifi in of uit, of start uw router of telefoon opnieuw op om het probleem op te lossen. Soms schakelen we over naar mobiele data wanneer wifi speelt.

Verhoog de helderheid: wat u ziet, is wat u fotografeert. Hoe helderder hoe beter, dus zet de automatische helderheid uit, zet de niveaus hoger en zorg ervoor dat de "nachtmodus" of het "blauwlichtfilter" niet is ingeschakeld, aangezien dit de beelden scheeftrekt. Als je een spelmodus op je telefoon hebt, zorg er dan voor dat deze automatische helderheid uitschakelt.

Verbind je Xbox- of PS4-controllercontroller: je kunt een consolecontroller aansluiten om op je mobiel te spelen. Je wordt tijdens het spelen gekoppeld aan andere mensen die controllers gebruiken, zodat je geen oneerlijk voordeel krijgt. Verbind eerst de controller via Bluetooth met je apparaat, ga dan naar instellingen> controller en je kunt zien wanneer de controller is aangesloten en dingen aanpassen.

Er is een schat aan instellingen en opties voor Call of Duty: Mobile en het beste hangt sterk af van hoe je het leuk vindt om te spelen en op welke telefoon of tablet je speelt. Het loont de moeite om alle opties te testen.

Kies de geavanceerde modus: er zijn twee besturingsmethoden, eenvoudig of geavanceerd, die je aan het begin van het spel te zien krijgt. Simpel is autofire wanneer je naar iemand wijst, maar Advanced geeft je volledige controle en het is het laatste dat je moet kiezen - zelfs als dat betekent dat je wat meer oefening moet doen. Met eenvoudige bediening kom je nergens.

Pas je bedieningselementen aan: tik in de lobby op het instellingenwiel en je opent alle instellingen voor het spel. In Controls heb je de optie voor Simple en Advanced, zoals hierboven, maar in het geavanceerde heb je de aanpassingsknop - tik hierop en je kunt de controle-elementen naar nieuwe locaties slepen. Houd er rekening mee dat multiplayer en battle royale enigszins verschillende docks hebben, dus pas beide aan.

Zet de buikgevoeligheidsknop aan om dropshotten mogelijk te maken: een recente wijziging is de toevoeging van de optie om direct naar buikligging te gaan (liggend) in plaats van lang op de hurkknop te moeten drukken. De buikliggingsknop is standaard uitgeschakeld, maar als je hem aanzet, kun je op de grond vallen en blijven vechten - een beweging die dropshotten wordt genoemd. Het is populair in PUBG en het wordt heel gewoon in COD: M sinds de toevoeging van de nieuwe besturingsoptie. De opties bevinden zich in instellingen> basisbediening> knop voor buikligging verbergen.

1/2 Pocket-lint

De opnamemodus wijzigen: in hetzelfde gebied als hierboven, in Geavanceerd, kunt u wijzigen hoe verschillende soorten wapens schieten. Je kunt vanuit de heup schieten, naar beneden richten (ADS) of aangepaste selecteren. Hiermee kun je het gedrag van wapengroepen veranderen, zodat je bijvoorbeeld jachtgeweren vanuit de heup kunt afvuren (wat de moeite waard is).

De grafische kwaliteit wijzigen: Uw apparaat detecteert automatisch de instellingen voor uw telefoon bij de eerste keer opstarten, maar als u ze wilt wijzigen, tikt u in de instellingen op Audio en afbeeldingen. Hier kunt u de kwaliteit en framesnelheid selecteren, evenals andere opties. Speel rond om de meest vloeiende gameplay te krijgen die je kunt, want als je het te hoog instelt, krijg je problemen als het schokkerig wordt. Hier vind je de Ultra-modus - 120Hz - maar houd er rekening mee dat het de grafische kwaliteit verlaagt om met de hoogste framesnelheid te spelen.

Pas de gevoeligheid aan: verschillende apparaten reageren iets anders en in Gevoeligheid kunt u de instellingen wijzigen voor hoe u beweegt en hoe gevoelig bewegingen zijn door scopes met behulp van de gyroscoop van de telefoon. Deze kunnen ook afzonderlijk worden gewijzigd voor multiplayer en battle royale - en ook voor individuele scoopvergrotingen, omdat je misschien meer gevoeligheid wilt bij lagere zoom en lagere gevoeligheid bij hogere zoom om het stabiel te houden.

Test je instellingen met Oefenen vs AI: ga naar multiplayer en tik op de selectieknop (net boven start) om het speltype te kiezen. Hier zie je "oefenen" en "oefenen vs AI". Dit is een geweldige manier om wapens, instellingen en bedieningselementen te testen om te zien hoe ze zich voelen en of het voor jou gaat werken.

Kijk hoe je vrienden spelen: je kunt zien wat je vrienden doen door naar je vriendenlijst te gaan en op de oogknop te tikken - je kunt ze in realtime zien spelen.

Call of Duty: Mobile is onderverdeeld in twee grote secties. Dat zijn multiplayer en battle royale. Hoewel de bedieningselementen in grote lijnen vergelijkbaar zijn en de beelden hetzelfde zijn, zijn dit fundamenteel verschillende spelmodi. De zombiemodus is nu verwijderd en is niet langer beschikbaar.

Er zijn een aantal verschillende multiplayer-kaarten en modi om te spelen. De kernmodi zijn Frontline, Team Deathmatch, Domination, Search & Destroy, Gunfight, Kill Confirmed, Hardpoint, Free for All.

Dan zijn er nog speciale modi - bijvoorbeeld - Standoff - Halloween, Sniper Only, Gun Game, Prop Hunt. Er zijn incentives voor het spelen van alle soorten, dus houd de Battle Pass in de gaten om te zien waar je beloningen kunt verdienen. De aanbevolen modi komen en gaan en debuteren soms met een nieuwe kaart om op te spelen. Onze favoriet is 10 tegen 10, als het beschikbaar is, want het is een non-stop bloedbad.

De kaarten variëren per speltype, afhankelijk van het type spel dat je gaat spelen: Killhouse, Nuketown, Hijacked, Cage, Rust, Gulag, Scrapyard, Shipment 1944, Crash, Highrise, Crash, Summit, Crossfire, Standoff , Terminal, schietbaan, Hackney Yard, Start, Raid, Kernsmelting. De eerste 9 zijn vrij klein, de tweede 10 zijn groter, waardoor de speelstijl verandert. Sommige kaarten komen en gaan, sommige zijn toegewezen aan bepaalde spelmodi.

Er zijn ook gerangschikte multiplayer-wedstrijden en deze zullen circuleren tussen spelmodi en kaarten.

In Battle Royale zijn er twee kaarten - Isolated en Alcatraz - en je kunt spelen in het perspectief van de eerste of derde persoon, je kunt solo, duo of team spelen.

In Battle Royale parachuteer je in principe met niets, verzamel je wapens met als doel de laatste speler of het laatste team te zijn dat overleeft. Het speelgebied wordt geleidelijk kleiner, waardoor de overlevende spelers naar een kleiner gebied worden geduwd. Het is klassiek Battle Royale.

De game heeft soms extra modi: Sniper Challenge, waar het alleen sluipschutterwapens zijn en Warfare, met teams van 20 aan weerszijden voor een variatie op BR-gameplay, maar deze komen en gaan.

Hoewel het prima is om het spel te spelen en plezier te hebben, is er een enorm beloningssysteem in Call of Duty: Mobile. Dit komt in de vorm van evenementen en de Battle Pass. Er is een betaald en een gratis pad doorheen, beide volgens dezelfde tijdlijn. Degenen die betalen krijgen toegang tot meer personages, skins, CP (in-game valuta), maar degenen op het vrije pad krijgen nog steeds behoorlijk wat spullen.

Versnel je Battle Pass-voortgang: je gaat in wezen vooruit op de Battle Pass door het spel te spelen en Battle Pass XP te krijgen. Deelname aan de evenementen zal je echter versnellen en je helpen sneller naar de hogere niveaus te gaan, terwijl je meer en betere beloningen ontgrendelt terwijl je dat doet.

Bekijk de evenementen: het evenementensysteem voegt wat afwisseling toe aan het spel. Hoewel je gewoon de hele tijd TDM kunt spelen als je dat wilt, zorgen de evenementen voor afwisseling en via een reeks taken verhogen je beloningen en Battle Pass-voortgang. Dit omvat credits, Weapon XP, Battle Pass XP, kratten en soms nieuwe wapens, personages en skins. Kijk wat er wordt vermeld in de seizoensgebonden of aanbevolen evenementen en je zult dingen vinden als "Dood 30 vijanden met AGR 556 uitgerust met 5 hulpstukken". Dit leidt je in feite door het proces, verdient de beloningen en voegt de kans toe om alle nieuwe functies van het spel te spelen.

Gunsmith is een recente toevoeging aan Call of Duty: Mobile, waarmee je je wapens kunt aanpassen met heel veel hulpstukken en skins. Je moet veel van de opties ontgrendelen en dat doe je door met die wapens te spelen - of door Weapon XP-kaarten te gebruiken om dat wapen te verbeteren.

Gunsmith is te vinden in de sectie Uitrusting en om sommige evenementen te voltooien, moet je Gunsmith top gebruiken om ervoor te zorgen dat je het juiste aantal hulpstukken op het juiste wapen hebt om verder te komen. Tik gewoon op de Gunsmith-knop en je komt in het gebied. We hebben hier een uitgebreide gids voor Gunsmith geschreven als je meer details wilt.

Stuur XP naar vrienden: Vrienden kunnen op verschillende manieren worden gebruikt in COD: M en één is als een methode om meer Weapon XP-kaarten te krijgen. Je kunt XP naar je in-game vrienden sturen en je krijgt Weapon XP terug. Het is een eenvoudige dagelijkse taak waarbij je meer kaarten krijgt, zodat je meer kunt doen in Gunsmith.

Bekijk de wapenstatistieken: de wijzigingen die je aanbrengt zijn niet alleen voor de lol, ze veranderen ook de kenmerken van het wapen. Dat kan de nauwkeurigheid zijn, de schade of de mobiliteit. De waarden gaan omhoog (groen) of omlaag (rood) om u te laten zien welke wijzigingen u aan dat wapen aanbrengt. Hiermee kun je wapens aanpassen aan je speelstijl - bijvoorbeeld door de mobiliteit te vergroten als je graag snel en dichtbij speelt, of de schade en bereik te vergroten als je een lange-afstandsjager bent.

Besteed aandacht aan Perks: het is gemakkelijk om Perks te negeren omdat ze niet allemaal een onmiddellijke impact hebben op wapenkenmerken, maar ze kunnen dingen doen zoals het wisselen van tijdschrift of de schade van een wapen vergroten. Een van de krachtigste voordelen is Akimbo, waarmee je twee Fennec SMGs kunt meenemen - maar dat moet worden verdiend en ontgrendeld.

Er is een schat aan wapens in Call of Duty: Mobile en je kunt deze wapens verzamelen en upgraden, skins toepassen en je uitrustingen kiezen voor het spelen van multiplayer-games.

Verhoog je XP om meer uitrustingen te ontgrendelen: terwijl je speelt, verdien je XP om in rang te stijgen - en ontgrendel je extra uitrustingsvakken. Je kunt vijf verschillende uitrustingen hebben, elk met primaire en secundaire wapens, granaten, een vaardigheid voor operators en drie extraatjes, wat betekent dat je voor verschillende kaarten een andere uitrusting kunt kiezen.

Kies je wapens verstandig: de uitrusting die je draagt, bepaalt waarmee je het spel betreedt - en dit zal veranderen op basis van de kaart en het speltype dat je speelt. Kaarten zoals Killhouse, Hijacked en Nuketown zijn geweldig voor SMGs omdat het van dichtbij gevechten is; een kaart zoals Crossfire is geweldig voor wapens met een groter bereik. Als je 10 uitrustingen hebt, kun je tijdens een wedstrijd veranderen naargelang de situatie.

Upgrade je wapens: beloningen kunnen je wapenkaarten opleveren voor upgrades en dit kan van alles zijn, van het toevoegen van een bereik tot het verlengen van de loop. De kaart met wapenkenmerken toont de impact van de wijzigingen die je aanbrengt - en dit kan een groot verschil maken voor hoe dat wapen presteert in het spel. Dit is waar Gunsmith voor staat.

Je kunt je niet echt verstoppen in multiplayer: hoewel je uit het zicht kunt blijven, of een hoek of gebouw kunt vinden om in te loeren, worden de twee kanten bij het spelen van multiplayer gescheiden door de vijand die rode flitsen op hun uniform draagt. Camouflage doet er in die zin niet echt toe, omdat je de rode markeringen zelfs kunt zien als je je verstopt. Je kunt worden opgemerkt door een UAV en op de kaart worden geplaatst - dus onthoud dat je niet onzichtbaar bent.

Blijf in beweging: omdat je je niet kunt verstoppen, is stil blijven je vijand. Blijf in beweging zodat de vijand je niet kan aanvallen. Een vaardigheid om onder de knie te krijgen is zijwaarts beschieten terwijl je de vijand in het vizier houdt. Duik in dekking als je geen munitie meer hebt, spring er weer uit om in te schakelen. Het is eenvoudig om de hoes te gebruiken, maar het werkt echt goed.

Gebruik de dia: u kunt tijdens het rennen op de knop omlaag tikken om te glijden. Dit is onvoorspelbaar en geeft je een veel betere kans om dekking te zoeken en te voorkomen dat je wordt neergeschoten.

Raak vertrouwd met hurken: hurken is erg handig, het verkleinen van uw zichtbare gebied terwijl u zich toch kunt verplaatsen. Hier is zelfs een voordeel voor - Skulker - waardoor je sneller gehurkt beweegt.

Gebruik sprint: sprinten betekent dat je sneller kunt bewegen. Je kunt hiervoor de voorwaartse controller omhoog schuiven of op de sprintknop tikken. Er is ook een menuoptie voor altijd sprinten - maar wees voorzichtig - het betekent soms dat je niet zo nauwkeurig kunt stoppen als je wilt en dat je per ongeluk je vijand tegen het lijf loopt - maar dat is een geweldige optie als je een shotgun - zoals je kunt sprinten en spuiten. Er is ook een voordeel om je sneller te maken. Gebruik het.

Ga naar je pistool: de MW11 - of M1911 - is een geweldig zijarm en het zal mensen net zo gemakkelijk neerhalen als een geweer als je van dichtbij bent. Vaak is het sneller om over te schakelen naar het pistool dan om je primaire wapen te herladen. Het is geweldig voor kaarten zoals Nuketown als het in het midden gek wordt. Vermijd echter de geluiddemper - het verlaagt het bereik - maar via Gunsmith kun je de vuursnelheid en de capaciteit verhogen om het effectiever te maken.

Gebruik je granaten: als de gevechten moeilijk worden, is er vaak geen tijd om een granaat te pakken, maar het is een geweldige openingszet: op kaarten als Killhouse en Nuketown is het vrij eenvoudig om de granaat van het ene uiteinde naar het andere te slepen. maak je vijand wakker. Zorg ervoor dat je je eigen granaat niet tegenkomt en zorg ervoor dat de openingsimmuniteit is verlopen.

Beheers de kleverige granaat: de kleverige granaat is geweldig omdat hij niet stuitert of rolt. Gooi het door een raam, gooi het tegen een muur en het blijft daar. Het is geweldig om sluipschutters uit kamers te halen of mensen die zich achter kratten verschuilen, op te ruimen.

Beheers de scorestreaks: De scorestreaks zijn echt krachtig. Je hebt drie slots om te vullen en deze kunnen van alles zijn, van een jager-moordenaar-drone tot een VTOL-gunship dat in feite een game-finisher is. Sommige zijn AI-gestuurd, andere bieden handmatige bediening. De roofdierraket moet bijvoorbeeld worden geleid naar waar je hem wilt raken. Het schildwachtkanon kan worden geplaatst en achtergelaten, waardoor de vijand wordt neergeslagen wanneer deze om een hoek komt, maar kan ook worden beschadigd door vijandelijk vuur. Om scorestreaks te activeren, moet je je mengen met de vijand en wat hoofdhuid nemen.

Schakel scorestreaks van vijandelijke vliegtuigen uit: de stealth-helikopter en VTOL kunnen je team echt beschadigen, maar je kunt ze neerschieten. Kies een LMG en laad hem erin en je schiet hem neer. Alternatief, als je de Sparrow-vaardigheid hebt - met explosieve pijlen - zullen een paar treffers hiervan vliegtuigen neerhalen. Natuurlijk is er de FHJ-18 die deze scorestreak vrij snel zal vergrendelen en beëindigen.

Vecht tegen de vijand: in games als Frontline en Team Deathmatch vecht je tegen de vijand. Achterover blijven hangen kan betekenen dat je uit het spel bent en niets doet terwijl je teamgenoten aan het vechten zijn. Vind die strategische punten op de kaarten en domineer ze door je vijand vast te zetten.

Krijg zin met rook: rookgranaten zijn eigenlijk heel handig. Als de vijand je heeft vastgepind - uiteraard - maar als er een sluipschutter in een gebouw is waar je niet voorbij kunt komen, rook dan de kamer uit door die granaat door het raam te gooien. Of laat rook vallen om je dekking te geven terwijl je je terugtrekt voor de onoverwinnelijke respawning vijand. Het is ook erg handig in Domination wanneer je een locatie vastlegt, zodat de vijand je niet kan zien.

Kies de uitrusting voor de kaart en het team: de multiplayer-kaarten stimuleren een reeks verschillende gameplay-stijlen. Crossfire heeft bijvoorbeeld veel plaatsen voor sluipschutters, terwijl Nuketown dat niet heeft. Pas je uitrusting aan de map en het team aan: als je vijf spelers met sluipschuttersgeweren op Nuketown hebt, kun je worstelen of je gewoon vervelen. Wees voorbereid om over te schakelen om de teamprestaties te maximaliseren.

Toptip voor gekaapt: als je op de gekaapte kaart (de boot) speelt, is er een geheime doorgang door de boot die je van het ene eind naar het andere brengt. Dit kan je achter de vijand brengen, zodat je de score zelfs kunt verhogen. Ga gewoon de cabine in en zoek het gat in de vloer.

Battle royale voelt als een totaal andere game in Call of Duty: Mobile. Je begint niet met je favoriete uitrusting, je kunt niet naar believen respawnen en je hebt een veel groter speelgebied - en het is een veel tactischer spel dan de multiplayer-gevechten. Zelfs de gebruikersinterface is iets anders, hoewel de toevoeging van Alcatraz een kleinere speelruimte oplevert die meer op multiplayer lijkt.

Overschakelen naar FPV: Als je veel multiplayer speelt en gewend bent aan de first-person view, kun je met een tik naar die view schakelen in plaats van de third-person view.

Kies zorgvuldig waar je neerzet: de geïsoleerde kaart is redelijk goed beladen met zowel voertuigen als wapens, maar als je in een bebouwd gebied valt, loop je eerder direct in contact, waar de eerste persoon die een wapen krijgt, zal jagen. jullie allemaal naar beneden. Ga wat meer afgelegen en je zult de eerste 10 minuten eerder overleven. Alcatraz heeft talloze hoogtepunten en vaak zijn er sluipschuttersgeweren zodat je gemakkelijk kunt domineren.

Werk als een team - of niet: teamwerk zorgt ervoor dat de droom werkt. Drop met je team, beweeg met je team, vecht met je team en je zult gemakkelijk winnen. Maar als je teamgenoten vastbesloten zijn om in contact te komen en meteen te sterven, wil je misschien alleen gaan om te overleven. Battle Royale gaat over overleven - als je gewoon wilt doden, speel dan multiplayer.

Breng je teamgenoten nieuw leven in: er zijn opwekkingsvluchten die je terug in het spel laten vallen, maar het is beter als je nieuw leven ingeblazen kunt worden door een teamgenoot. Onthoud dat als een teamgenoot in contact is met de vijand, ze je zullen negeren totdat het duidelijk is - dus kruip niet gewoon recht naar hem toe. Kom dichtbij, maar wees voorbereid om te wachten om nieuw leven ingeblazen te worden als je kunt. Rook laten vallen kan je dekking geven terwijl je iemand weer tot leven brengt.

Maak je geen zorgen, je hebt een wingsuit: aangezien je een wingsuit draagt, maakt het niet uit of je uit een helikopter springt of van de top van een toren, want je zult het overleven. Gebruik dat in uw voordeel. Je kunt recht op iemand een wingsuit pakken en hem met je shotgun laten knallen als je niet het bereik hebt om vanaf de top van een berg te vechten. Het is erg leuk.

Houd de kaart in de gaten en zoek naar voetafdrukken: Weten waar de vijand is, is het halve gevecht in Battle Royale. Let op de kaart voor voetafdrukken als je een scout bent, houd je oren open en je weet waar ze zijn voordat ze weten dat je er bent. Het is de weg naar de overwinning.

Hit the deck: In tegenstelling tot multiplayer, waar het raken van het deck betekent doodgaan in de modder, in Battle Royale kun je je verstoppen en wachten tot je vijand binnen bereik is voordat je ze aanvalt. Het werkt echt.

Let op je munitie: er zijn heel veel verschillende wapens, maar je kunt je munitie heel snel doorspoelen. Houd in de gaten hoeveel je hebt, zorg dat je geen spullen oppakt die je niet nodig hebt en zorg ervoor dat je tweede wapen bruikbaar is.

Geschreven door Chris Hall. Bewerken door Britta O'Boyle.