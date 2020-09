Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Acer heeft aangekondigd dat het de nieuwe Nvidia Geforce RTX 30 Series GPUs zal ondersteunen, te beginnen met de Predator Orion-desktops.

Aangekondigd op 1 september 2020, zijn de Nvidia Ampere GPUs de meest geavanceerde die worden ondersteund door Acers line-up van gaming-pcs. Ze bestaan uit de GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 en GeForce RTX 3090. Dit zijn Nvidias tweede generatie RTX-kaarten, die zogenaamd 1,9x de prestatie per watt bieden ten opzichte van de eerste generatie Nvidia Turing RTX-kaart, zoals de GeForce RTX 2080.

De Predator Orion 900 en 500 krijgen Nvidia GeForce RTX 3090 GPUs, terwijl de Orion 3000 de Nvidia GeForce RTX 3070 GPU zal bevatten.

Deze nieuwe kaarten zijn voorzien van raytracing-kernen en Tensor-kernen. De hoogste kaart, de GeForce RTX 3090, is zelfs in staat tot 8K 60fps grafische weergave. Het vervangt effectief de kaarten uit de Titan-serie, maar zal op grotere schaal beschikbaar zijn. U kunt meer informatie over elk van de nieuwe GPUs te leren hier .

Acer zei dinsdag in een persbericht dat het verheugd is om als een van de eersten de Geforce RTX 30-serie GPUs te gebruiken: “Voor gamers die de nieuwste doorbraken in prestaties eisen, zullen de Predator-desktops met de nieuwste GPUs hen ondersteunen om te gamen op hun beste, "zei het bedrijf.

Acer heeft ook onthuld dat zijn nieuwe Predator X25-gamingmonitor dankzij Nvidia GSync zal worden geleverd met een verversingssnelheid van 360 Hz. En Nvidias Reflex Latency Analyzer zal ook in het 1.920 x 1.080 IPS-scherm worden ingebouwd, wat zorgt voor snelle reactietijden en nauwkeurige invoer die esports-gamers nodig hebben.

Geschreven door Maggie Tillman.