Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - HBO komt binnenkort met een nieuwe tv-serie gebaseerd op het populaire spel The Last of Us, en natuurlijk laat videogameontwikkelaar Naughty Dog deze pruimkans niet voorbijgaan om een deel drie te teasen.

Neil Druckmann, de co-president van Naughty Dog en bedenker van The Last of Us, dat hij mede ontwikkelde tot de komende HBO-serie, heeft aan The Hollywood Reporter verteld dat "er meer verhaal te vertellen is". Hij wilde niet officieel onthullen of een derde deel van The Last of Us voor usre in aantocht is, maar het leest zeker als een tease en telt als een van de slechts twee keer dat Naughty Dog heeft gesuggereerd dat er een vervolg zou kunnen komen op The Last of Us Part 2 uit 2020. In 2021 zei Druckmann dat hij een schets schreef voor een verhaal dat "we niet maken", maar hij hoopte nog steeds dat het "het daglicht zou zien". Hij beschreef het als het verkennen van wat er gebeurt na deel twee.

In een op 4 januari gedeelde blogpost onthulde Naughty Dog ook nieuwe concept art voor de komende multiplayer van The Last of Us en beloofde dat er dit jaar meer details zouden komen, omdat het 10 jaar geleden is dat het originele spel werd uitgebracht. De hele franchise heeft vanaf december 2022 wereldwijd meer dan 37 miljoen exemplaren verkocht.



De nieuwe HBO-show, die ook The Last of Us heet, wordt op 15 januari uitgezonden en heeft Pedro Pascal als Joel en Bella Ramsey als Ellie in de hoofdrol.

U kunt de trailer van de show hieronder bekijken.

Geschreven door Maggie Tillman.