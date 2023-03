De afgelopen tien jaar heeft de Japanse ontwikkelaar FromSoftware dankzij zijn Dark Souls-games de verwachtingen van gevechtsgerichte RPG's volledig herzien.

Maar de langer lopende serie is eigenlijk Armored Core, een mech-gevechtsgame die het bedrijf al jaren maakt, al is er sinds de PS3 en Xbox 360 geen titel meer verschenen. Nu is het terug - lees hieronder alles wat je moet weten over Armored Core VI.

Bekijk onze lijsten voor PlayStation 5 en Xbox Series X/S voor meer aankomende games waar we enthousiast over zijn.

Armored Core 6: Trailer

FromSoftware debuteerde Armored Core 6 tijdens The Game Awards in 2022, met een stijlvolle trailer die je hieronder kunt zien.

Hij is behoorlijk sfeervol en bevat geen gameplay, maar zet zeker de sfeer neer en legt vast waar de game over gaat voor wie het niet weet - grote robots.

Armored Core 6: Verschijningsdatum

De debuuttrailer voor Fires of Rubicon eindigt met één tastbaar stukje informatie, en dat is een hele grote: het spel komt uit in 2023.

Er is niets preciezer dan dat, en we zouden aannemen dat de game op het einde van het jaar mikt, maar dit is nog steeds erg bemoedigend.

Aangezien we verwachten dat er waarschijnlijk halverwege 2023 wat grote Elden Ring DLC komt, zou het logisch zijn dat Armored Core in de rij staat om het jaar af te sluiten voor FromSoftware.

Armored Core 6: platforms

Fires of Rubicon is al lange tijd in ontwikkeling, volgens geruchten uit de industrie, en dit wordt eigenlijk enigszins ondersteund door de aangekondigde platforms.

De game komt niet alleen uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X/S, maar ook op PS4 en Xbox One, net als Elden Ring daarvoor. Of dit zal zorgen voor een compromis in omvang is in dit stadium niet te peilen.

Er komt natuurlijk ook een pc-release(je kunt hem nu op Steam verlanglijstje zetten), maar niets op Switch.

Armored Core 6: verhaal

Afhankelijk van met wie je praat, heeft storytelling misschien niet altijd centraal gestaan in de Armored Core-serie, die lange tijd op missies is gebaseerd.

Dat zal niet veranderen met Fires of Rubicon, hoewel het verhaal mogelijk veel belangrijker wordt. Uit het eerste persbericht weten we dat het spel zich concentreert op de planeet Rubicon 3, waar een waardevolle nieuwe stof een proxy-oorlog tussen bedrijven en oogstmachines heeft ontketend.

We zullen blijkbaar als huurling op de planeet infiltreren en ons midden in het conflict bevinden, in een poging onze weg te vinden.

Of we controle hebben over de uitkomst van het verhaal en of er belangrijke beslissingen zijn die we kunnen nemen, is in dit stadium nog niet duidelijk.

We weten wel dat het verhaal een beetje wordt gereset - er zullen geen verbanden zijn met eerdere Armored Core-games om je zorgen over te maken.

Armored Core 6: gameplay

Armored Core bestaat al zo lang dat de gameplay ervan door de consolegeneraties en meer dan een dozijn games behoorlijk is geëvolueerd.

Dit mag dan wel Armored Core 6 heten, maar dat is een vrij grote versimpeling van de tijdlijn van de games. Toch weten we na een groot interview met FromSoftware door IGN een paar duidelijke dingen.

Dit wordt een mech combat game waarin je elk onderdeel van je robot kunt aanpassen aan je exacte specificaties.

Misschien wil je een snellere bewegingssnelheid, dus kies je een bepaald type been, maar lever je daardoor in op hoeveel je kunt vliegen en boosten.

Je kunt kiezen voor extreme vuurkracht met schouderkanonnen, maar accepteren dat je er langzamer van wordt - er zijn tal van dit soort beslissingen te nemen, een beetje zoals het aanpassen van een wapen in Modern Warfare 2.

Gevechten kunnen heel snel zijn, maar worden blijkbaar niet Soulsborne-achtig, omdat FromSoftware weet dat de serie daar niet mee begonnen is.

Er zal echter schijnbaar een houdingsmechanisme zijn dat vijanden kan openstellen voor kritieke hits, wat een evolutie is voor Armored Core.

Ondanks het grote succes van Elden Ring's open-wereld structuur, zal het spel ook vasthouden aan een missie-gebaseerde structuur.

Blijkbaar zal het ook een zware singleplayer focus hebben, hoewel er zeker een versus modus voor multiplayer zal zijn waar we later meer over horen.

Het team zegt ook dat eindbaasgevechten een groot deel van het spel zullen uitmaken, waarbij de vaardigheid en vastberadenheid van de speler op de proef worden gesteld.