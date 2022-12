Cyberpunk 2077: Phantom Liberty arriveert in 2023 en het ziet er geweldig uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het Cyberpunk 2077 verhaal gaat verder met een nieuwe uitbreiding die is aangekondigd met een onverwachte komst in de vorm van Idris Elba.

De uitbreiding heet Cyberpunk 2077: Phantom Liberty en het werd aangekondigd tijdens The Game Awards naast andere titels, waaronder het spannende Death Stranding 2. Maar hoewel dat spel zijn deel van de nieuwe sterren heeft, is het waarschijnlijk OK om te zeggen dat Idris Elba die zijn opwachting maakt in het Cyberpunk 2077-universum degene is die ons het meest intrigeert. Er is nog meer goed nieuws: CD Projekt Red bevestigt dat Keanu Reeves ook voor deze uitbreiding zal terugkeren.

Oh, en er is een trailer.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Na een nogal rampzalige en met bugs gevulde lancering is Cyberpunk 2077 voor velen een favoriet geworden en deze nieuwe uitbreiding zal zeker veel aandacht krijgen. De trailer wekt zeker de interesse, zozeer zelfs dat het bijna mogelijk is om te vergeten wat er de laatste keer gebeurde toen dit spel een grote blitse release had.

Elba zal een geheel nieuw personage spelen, Solomon Reed genaamd, dat een centrale rol zal spelen in de verhaallijn van de uitbreiding, zo is ons verteld. Dat is inderdaad een goede zaak, maar verder houden de mensen van CD Projekt Red hun kaarten dicht bij hun borst. We weten dat de uitbreiding zich voornamelijk afspeelt in Night City's Dogtown en dat Reed niet het enige nieuwe personage is dat zijn opwachting maakt.

Reed is een "veteraan New United States of America agent" en hij zal behoorlijk belangrijk zijn.

We weten niet wanneer de nieuwe uitbreiding uitkomt, maar we weten wel dat het volgend jaar is. Dus slechts een volle 12 maanden om uit te kiezen.

Top Nintendo Switch-games 2022: beste Switch-titels die elke gamer moet bezitten Door Max Freeman-Mills · 19 October 2022 Onze gids voor de beste Switch-games - inclusief exclusives, indies, single- en multiplayer-titels.

Geschreven door Oliver Haslam.