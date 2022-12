Alles wat we weten over Hades 2: trailer, verhaal en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Hades was een verbazingwekkende prestatie - een roguelike spel dat met totale beheersing liet zien hoe je een meeslepend verhaal kunt vertellen ondanks herhalende gamepatronen.

Ontwikkelaar Supergiant Games heeft de wereld van een spel nog nooit eerder herzien, maar heeft deze trend gelukkig doorbroken door een vervolg aan te kondigen: Hades II. Hier zijn alle belangrijke details die je moet weten.

Hades II trailer

We hadden geen flauw vermoeden dat er een nieuwe Hades-game aan zat te komen - die werd indrukwekkend goed geheim gehouden door de ontwikkelaars. Dat maakte het een zeer aangename verrassing tijdens The Game Awards in december 2022.

Het werd onthuld met een trailer die je hieronder kunt bekijken.

Het is een prachtige geanimeerde scène die overgaat in wat vroege gameplaybeelden voordat het afloopt, waardoor het een aangenaam informatief stukje kijken is.

Hades II releasedatum

Voorlopig hebben we nog geen indicatie van wanneer Hades II uitkomt, hoewel zelfs "uitkomen" een beetje een simplificatie is, zoals we hieronder zullen uitleggen.

In termen van een volledige release van het spel, klinkt het alsof we het niet kunnen verwachten in 2023, met 2024 lijkt meer waarschijnlijk in dit stadium.

Dat is echter iets waar we in de loop van 2023 meer nieuws over krijgen, aldus Supergiant Games.

Hades II early access

De eerste Hades was een enorm voorbeeld van hoe je een early access game op de juiste manier maakt. Het was echt vroeg beschikbaar voor geïnteresseerde backers, kreeg constante ondersteuning en updates, en kwam uiteindelijk uit als een zeer gepolijst 1.0 spel.

Supergiant gaat dat plan deze keer herhalen, volgens een nuttig FAQ-artikel dat het naar zijn website heeft geüpload.

Dat betekent dat je een onvoltooide (maar waarschijnlijk nog steeds enorm boeiende) versie van Hades II kunt spelen, veel eerder dan de voltooide versie.

We krijgen blijkbaar meer informatie over wanneer deze early access campagne live zal gaan, maar als we zouden gokken zouden we denken dat eind 2023 het meest waarschijnlijke slot is gezien de bewoordingen rond het spel tot nu toe.

Hades II platformen

Supergiant is een beetje terughoudend over waar Hades II uitkomt, wat op een paar manieren verklaard kan worden.

Ten eerste komt het zeker eerst naar de PC, aangezien dat de enige plek is waar early access spellen echt verblijven.

Volgens Supergiant komt het spel ook naar "console platforms", maar welke dat zijn wordt later bekendgemaakt.

Dit kan zijn omdat er exclusiviteitsovereenkomsten worden besproken met Sony of Microsoft(Game Pass, iemand?) of omdat Nintendo's hardware misschien is bijgewerkt tegen de tijd dat het uitkomt.

Hoe dan ook, het betekent dat we moeten wachten voordat we met zekerheid kunnen bevestigen waar Hades II speelbaar zal zijn.

Hades II verhaal

Supergiant zegt dat Hades II een direct vervolg is op Hades, maar een die geen volledige kennis van het eerste spel vereist om ervan te genieten.

Deze keer spelen we als Melinoë, een van Zagreus' broers en zussen en de prinses van de onderwereld, terwijl ze haar gevangen vader Zeus probeert te redden en Chronos, de Titaan van de Tijd, probeert uit te schakelen.

Onderweg zullen we ongetwijfeld nog meer goden en mythische figuren ontmoeten, die we gaandeweg zullen leren kennen en hun verhalen zullen onthullen.

We kunnen niet wachten om ons in deze kant van de zaak te verdiepen, gezien de briljante manier waarop dit alles in de eerste Hades was geregeld.

Hades II gameplay

Uit de blikken in de onthullingstrailer en op basis van de beschrijvingen van Supergiant klinkt het alsof Hades II de formule zal verfijnen in plaats van helemaal opnieuw te schrijven.

Verwacht dus een paar garanties - een isometrisch gezichtspunt en een roguelike structuur, ten eerste. Er komt een hubgebied waar je tussen de runs door met mensen kunt chatten en upgrades en cosmetica kunt kopen.

Tijdens de runs loop je door willekeurig gekozen gebieden en vijanden, waarbij je eveneens willekeurige upgrades verzamelt om telkens nieuwe gebouwen te creëren, door een wereld die volgens Supergiant groter en dieper zal zijn dan voorheen.

Of dit betekent dat er meer wapens zijn om uit te kiezen, een breder scala aan variabelen op het gebied van upgrades en boons, of al het bovenstaande, zal de tijd leren.

De korte clips die we hebben gezien suggereren echter dat de vloeiende, responsieve en duidelijke gevechten van het eerste spel weer van kracht zullen zijn, dus je kunt er vrij zeker van zijn dat het heel goed zal gaan.

