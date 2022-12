Atari brengt een spel terug dat zo moeilijk was dat iedereen het haatte...

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Atari blaast Akka Arrh nieuw leven in, een spel dat oorspronkelijk in 1982 als arcadekast werd uitgebracht en net zo moeilijk te spelen als uit te spreken was.

Het spel is een soort wave shooter en is het resultaat van een nieuwe samenwerking tussen Atari en ontwikkelaar Jeff Minter, de man die onder andere verantwoordelijk is voor Tempest 4000. Nu gaan de twee samenwerken om het spel Akka Arrh weer tot leven te brengen voor PC, PS4, PS5, Xbox Series S/X en Nintendo Switch. Oh, en Atari VCS. Het is momenteel gepland voor een vroege 2023 release.

Wat Akka Arrh in hemelsnaam is, is een leuk verhaal. Het spel werd oorspronkelijk gemaakt in 1982, maar werd geannuleerd omdat playtesters zeiden dat het gewoon te moeilijk was. Gamers moesten omgaan met golven van vijanden en een trackball gebruiken om ze te raken. De speler bestuurde eigenlijk de Sentinel die een achthoekig veld om zich heen had en in het midden van het scherm stond. Het idee was dat mensen vijanden zouden vernietigen en achter hen aan zouden gaan als ze een weg naar dat veld vonden.

Dat klinkt allemaal ingewikkelder dan het waarschijnlijk was, hoewel misschien niet als we de playtesters mogen geloven. Het spel werd ingeblikt en er zouden slechts drie arcadekasten zijn gemaakt.

Dit is echter niet de eerste keer dat Akka Arrh sindsdien opduikt. Nadat in 2019 een arcade ROM online was gelekt, bracht Atari het spel uit als onderdeel van de Atari 50: The Anniversary Celebration collectie. Maar nu wordt het een standalone ding en helemaal opgefrist dankzij Minter en zijn ongetwijfeld oogstrelende grafische stijl.

