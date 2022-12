Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Dead Island 2 heeft lang op zich laten wachten, met geruchten over annulering en rampspoed die al een tiental jaren rond de game zwermen.

De eerste Dead Island verscheen immers al in 2011, dus we wachten al meer dan tien jaar op het veelgeprezen vervolg. Maar eindelijk is het zover, en Dead Island 2 komt er bijna aan. Hier zijn alle belangrijke feiten.

Dead Island 2 releasedatum

Dead Island 2 is ongeveer net zo vaak uitgesteld als elke andere game in de recente geschiedenis (en dat zegt iets gezien de aanpak van de industrie).

Het heeft nu echter een theoretisch definitieve releasedatum op de kalender - 28 april 2023.

Het spel was aanvankelijk gepland om lang geleden uit te komen, maar mikte onlangs op 12 weken eerder voordat het - hopelijk voor de laatste keer - werd uitgesteld.

De vertraging is slechts 12 korte weken en de ontwikkeling is nu op het laatste rechte stuk. De nieuwe releasedatum voor Dead Island 2 wordt 28 april 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/Vf1NARTECo- Dead Island (@deadislandgame) 17 november 2022.

Het trieste feit is dat we er nooit zeker van kunnen zijn dat een game op tijd uitkomt tot vlak voor de datum, dus blijf op de hoogte op dit front!

Dead Island 2 platformen

Dead Island 2 werd voor het eerst genoemd toen het een vroege titel voor de PS4 en Xbox One zou zijn, maar de tijden zijn sindsdien drastisch veranderd.

Nu verschijnt de game ook op een reeks current-gen platforms. Je kunt hem pre-orderen op PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One en PC.

Dead Island 2 trailers

Er zijn een hele hoop Dead Island 2 trailers geweest sinds het opnieuw werd onthuld op Gamescom in de zomer van 2022, inclusief veel gameplay.

Die onthullingstrailer is hieronder ingesloten, en is een sfeervolle, pittige blik op wat in potentie een levendige actiegame gaat worden.

Dit werd onmiddellijk gevolgd door een werkelijke gameplay onthulling, ook, om invulling te geven aan een aantal van de systemen voor kijkers.

Sindsdien is uitgever Deep Silver vrij en gemakkelijk geweest met werkelijke gameplaybeelden, en we kregen een langere blik op het spel in een speciale showcase in december 2022, die de onderstaande gameplaytrailer bevatte.

Deze geeft een langere blik op het soort wapens dat we in de uiteindelijke game zullen hanteren, samen met enkele duidelijke blikken op verschillende omgevingen en personages.

Dead Island 2 verhaal

Als je de bovenstaande trailers hebt bekeken, zul je zien dat Dead Island 2 op één punt afwijkt van het verhaal: het speelt zich niet af op een eiland!

De eerste game speelde zich af op Banoi, een verzonnen eiland bij Australië, maar deze keer bevinden we ons in een recreatie van het echte Los Angeles in de Verenigde Staten, wat een heel ander gevoel geeft.

De aanpak lijkt meer op die van Grand Theft Auto, en het zal ons benieuwen hoe de randen van de kaart worden afgeschermd bij gebrek aan een oceaan in drie van de vier richtingen.

Het spel lijkt zich een paar maanden na de eerste Dead Island af te spelen, met Californië in een militaire lockdown, dus barricades zijn waarschijnlijk.

We spelen als een paar verschillende overlevenden, en kunnen mogelijk tussen hen wisselen. Ten minste enkele van deze spelerspersonages zijn gebeten door zombies, maar blijkbaar niet dodelijk geïnfecteerd, wat volgens ons een grote rol zal spelen in de plot van het spel.

Dead Island 2 gameplay

De eerste Dead Island (en de daaropvolgende heruitgaven) is een gewelddadige, actievolle game die zwaar leunt op melee combat, maar ook wat gunplay bevat.

Het ziet ernaar uit dat Dead Island 2 die kaars blijft branden, met een hele hoop wapens om uit te proberen, van katana's tot honkbalknuppels en zwaarden.

Je kunt ze aanpassen met een crafting-systeem om ze te veranderen in elementaire wapens die zo uit je verbeelding komen, wat cool lijkt.

Er zal ook een andere reeks vuurwapens te vinden zijn, hoewel je waarschijnlijk zult merken dat munitie vrij schaars is om ervoor te zorgen dat ze niet te krachtig zijn.

Het spel zal een open wereld zijn, waarin je in LA kunt rondzwerven om mensen te helpen en je weg te vinden, hoewel er momenteel geen aanwijzingen zijn voor voertuigen, dus je zult je waarschijnlijk grotendeels te voet verplaatsen.

