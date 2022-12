Elden Ring krijgt eindelijk de DLC waar het om schreeuwde...

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elden Ring, voor velen het spel van het jaar, krijgt gratis PVP DLC waarmee gamers het in het Colosseum zullen uitvechten. En het komt heel snel.

Hoe snel? Wat dacht je van een game-update op 7 december, wat betekent dat er slechts uren zijn voordat de DLC beschikbaar zal zijn voor iedereen die het wil. FromSoftware zegt dat spelers hun waarde zullen bewijzen in "verschillende duels en gevechten", zowel alleen als met anderen.

Kom tevoorschijn, strijders, en koester je in de glorie van het Colosseum.



Bewijs je waarde in verschillende duels en gevechten, samen of in je eentje in de gratis Colosseum Update. Coming December 7.#ELDENRING pic.twitter.com/TAq4c0vaG2- ELDEN RING (@ELDENRING) December 6, 2022.

Ziet er best cool uit, toch? Dit is precies het soort DLC waar Elden Ring en zijn spelers om hebben geschreeuwd en het feit dat FromSoftware het in wezen in de schaduw heeft gedropt, maakt het alleen maar nog verbazingwekkender.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het feit dat de DLC van het spel voorafgaand aan The Game Awards is aangekondigd, doet sommigen echter afvragen of er nog meer komt, misschien als onderdeel van een grotere aankondiging. Alleen de tijd zal het leren, maar zelfs als dat niet het geval is, wordt het zeker een paar grote dagen voor Elden Ring en de trouwe fans hebben nu wat DLC om van te genieten.

Hoewel Elden Ring niet de Pocket-lint game van het jaar is geworden, is het wel nipt tweede geworden na God of War Ragnarök. En dat is niets om je voor te schamen!

Geschreven door Oliver Haslam.