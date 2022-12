EE Pocket-lint Awards 2022: Gaming / VR-apparaat van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De afgelopen jaren zijn geweldig geweest voor gaming, met verschillende apparaten die onze aandacht trokken.

Of je nu een krachtige console, iets handzaams en draagbaars of een duik in de wereld van virtual reality wilde, er was voor elk wat wils.

Ervan uitgaande dat je er een kunt bemachtigen. Want veel van de apparaten die we als het beste gaming- of VR-apparaat beschouwden, waren zeer gewild en daar was een goede reden voor.

Voor de EE Pocket-lint Awards van dit jaar hebben we de echte winnaars voor 2022 geselecteerd.

Beste game-apparaat: Sony PlayStation 5

De populariteit van de PlayStation 5 is onmiskenbaar, zozeer zelfs dat het sinds de lancering een ware strijd is geweest om er een te kopen.

Hij is verre van klein, maar wat hij mist in compacte vorm maakt hij goed in gamingcapaciteiten. Het is een uitstekend stuk home entertainment kit en iets om echt naar te verlangen. Met next-gen prestaties zoals ultrasnelle laadtijden voor games, ray tracing en HDR10 en nog veel meer.

Zeer geprezen: Nintendo Switch OLED

De originele Nintendo Switch was een echte game changer en het Switch OLED-model maakte het nog aantrekkelijker.

Met veel recente en moderne games die hun weg vinden naar de Switch, zijn er genoeg redenen om er een te willen, naast toegang tot klassieke Nintendo-avonturen op een krachtige draagbare handheld.

De Nintendo Switch OLED is een geweldig goede handheldconsole die een van de beste ervaringen biedt die er zijn.

Het beste van de rest

Het valt niet te ontkennen dat er onlangs een aantal geweldige game-apparaten zijn gelanceerd. We hebben er een aantal gezien en er veel plezier aan beleefd.

Een daarvan is de Meta Quest 2, een fantastisch populaire stand-alone VR-headset die zowel bij de massa als bij ons geliefd is. Het heeft een steeds groeiende catalogus van games en werkt zelfs met PCVR-games. Met multiplayer ervaringen en zelfs de mogelijkheid om Netflix te kijken op een persoonlijk groot scherm, heeft het genoeg redenen om te kopen.

De Pico 4 is een interessant alternatief voor de Meta Quest 2 die we vol potentieel vonden. Het is betaalbaar en toch vol met kracht om voor een mooie en meeslepende VR-ervaring te zorgen.

De Steam Deck is een andere handheld die je geld meer dan waard is. Hij is krachtiger dan de Switch, maar gaat misschien minder lang mee voordat hij moet worden opgeladen. Het is gemakkelijk om mee te gamen en heeft de kracht om allerlei games zonder gedoe te draaien. Hij is nu ook veel gemakkelijker te koop dan vroeger, wat hem ook aantrekkelijk maakt.

De Xbox Series X is een ander gamebeest en een geweldig alternatief voor de PlayStation 5. Het is ook zo dicht bij een mini-gaming PC dat het nauwelijks nog een console is.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Adrian Willings. Bewerken door Chris Hall.