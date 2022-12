EE Pocket-lint Awards 2022: Spel van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Dit was een goed jaar voor games, met meer dan één klassieke titel die uitkwam en meerdere games die in voorgaande jaren misschien prijzen hadden gewonnen, moesten het zonder doen.

Het was een bijzonder sterk jaar voor PlayStation dankzij exclusives die de hitfranchises God of War en Horizon voortzetten, en ook op Nintendo Switch kwamen enkele zeer indrukwekkende titels uit.

Van enorme gameplay-innovaties tot de meest meeslepende verhalen ooit, we hebben het allemaal gezien dit jaar, maar er kan maar één game als beste uit de bus komen bij onze beoordeling van de EE Pocket-lint Awards.

Spel van het jaar: God of War Ragnarök

Santa Monica Studio heeft zijn plaats als een van de ware juwelen in de kroon van PlayStation verstevigd met dit stellaire vervolg op het onthullende God of War uit 2018.

Kratos en Atreus blijven zich verzetten tegen de profetieën waarmee ze zijn opgezadeld, terwijl het Noorse pantheon zich voorbereidt op de komende Ragnarök, waarbij Thor en Odin voor constante dreiging zorgen.

Mechanisch gezien is dit een sierlijke evolutie van het eerste spel, met grotere open gebieden en vloeiendere, aanpasbare gevechten - als je de moeilijkheidsgraad opvoert, zul je zien hoe goed het gevechtssysteem werkelijk is opgebouwd.

Het verhaal is echter de echte ster, verteld met aandacht voor detail, verrassende verhaalkeuzes en een toewijding aan het verkennen van de band tussen vader en zoon die tot een ontroerende conclusie leidt. Het is aangrijpend spul, en de definitie van een must-play als je een PS5 of PS4 hebt.

Aanbevolen: Elden Ring

Elden Ring viel slechts een fractie buiten de boot dankzij de soms meedogenloze aanpak van de moeilijkheidsgraad, maar ook deze game is een wonderbaarlijke ervaring om te spelen.

Dark Souls-mechanismen overbrengen naar een ongelooflijke, verbijsterende, mysterieuze open wereld en de speler die zelf laten verkennen, voelt precies als de doorbraak die het vertegenwoordigt. Verwacht dat Elden Ring het komende halfjaar veel games zal beïnvloeden.

Het beste van de rest

Onze andere genomineerden voor Best Game zijn allemaal afzonderlijk de moeite waard om te spelen als je een systeem hebt waarop ze zijn uitgebracht - het zijn stuk voor stuk prachtige titels. Horizon Forbidden West gaat verder met het verhaal van Aloy en biedt een prachtig stukje post-apocalyptisch Amerika om te verkennen, en was voor velen het favoriete spel van dit jaar. Forza Horizon 5 liet zien hoe leuk en ontspannend een racegame kan zijn en bewees dat de ontwikkelaars het genre beheersen. Bayonetta 3 bood de meest waanzinnige en ingewikkelde karakteractie die we ooit hebben meegemaakt. Stray tenslotte veroverde de wereld met een prachtig verhaal in een prachtig ontworpen wereld.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van tech van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Chris Hall.