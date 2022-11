Deze Levitation Half-Life Alyx mod voegt meer must-play VR content toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Half-Life Alyx is al een zeer populair VR-deel van een door Valve gecreëerde wereld, maar nu is er nieuwe content via een single-player mod.

Je zou kunnen zeggen dat geen enkel ander VR-spel zo tot de verbeelding heeft gesproken als Half-Life Alyx, maar omdat Valve blijkbaar niet bereid is om een nieuw deel in de franchise uit te brengen, is het aan individuen overgelaten om verder te gaan waar het gebleven was. Levitation is een nieuwe mod die precies dat doet door nieuwe inhoud aan het spel toe te voegen - en je kunt hem nu gratis downloaden.

Dit is ook geen middelmatig aanbod. Meer dan 600 Steam-reviews geven de mod tot nu toe een perfecte score, waarbij het levelontwerp een van de belangrijkste gespreksonderwerpen is. In de add-on duiken gamers in het mysterie van wat er gebeurd is met twee mensen die een drijvend gebouw gaan onderzoeken, vandaar de naam. We gaan er verder niet op in - waarom de pret bederven?

In de trailer kun je een indruk krijgen van wat je kunt verwachten, en als het spel ook maar enigszins zo indrukwekkend is, is het geen verrassing dat het lovende kritieken krijgt.

Je kunt de nieuwe Levitation add-on nu downloaden in de Steam Workshop. Je moet natuurlijk Half-Life Alyx en een compatibele VR-headset hebben om mee te kunnen doen. Maar als je dat nog niet deed, is de kans groot dat je door die trailer nu al het internet afstruint naar een exemplaar.

