Sommige doodsanimaties van Callisto Protocol zijn betaalde DLC.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Gamers die Callisto Protocol op 2 december ophalen, krijgen niet alle doodsanimaties van het spel te zien, omdat betaalde DLC later nieuwe animaties toevoegt.

Hoewel DLC niets nieuws is, wijzen sommigen er al op dat Callisto Protocol misschien content uit de oorspronkelijke release van het spel heeft gehaald om het later als content te verkopen. Volgens Striking Distance Studios CEO Glen Schofield is dat echter helemaal niet het geval. Voornamelijk omdat de content nog niet eens bestaat. Schofield zegt verder dat de enige reden dat er meer doodsanimaties beschikbaar komen, is dat gamers er zelf om vragen.

Om duidelijk te zijn: we houden niets achter van het hoofdspel voor de seizoenspas. We zijn nog niet eens begonnen aan deze content. Het zijn allemaal nieuwe dingen waar we in het nieuwe jaar aan gaan werken. Fans hebben gevraagd om EVEN MEER doden, dus we maken er volgend jaar een prioriteit van - Glen A. Schofield (@GlenSchofield) 23 november 2022.

De doodsanimaties zullen deel uitmaken van twee bundels, de Riot Bundle en Contagion Bundle. Ze zitten allebei in de Season Pass die deel uitmaakt van de Digital Deluxe Edition. Het kan duidelijker, om zeker te zijn.

Je krijgt echter meer in je bundels. De Contagion bundel komt met een nieuwe ultra-hard modus met permadeath en enkele skins. Die Riot-bundel bevat ook een overlevingsmodus en meer skins.

Callisto Protocol wordt op 2 december gelanceerd, en het is nu al een spel dat fans van Dead Space graag in handen willen krijgen.

Geschreven door Oliver Haslam.