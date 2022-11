The Witcher 3's next-gen update onthuld, en het ziet er wild uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red, het bedrijf achter het populaire The Witcher 3: Wild Hunt, heeft de verbeteringen die naar de next-gen update voor het spel komen gedetailleerd.

De update komt op 14 december beschikbaar voor de PlayStation 5 en Xbox Series X/S en CD Projekt Red heeft de nieuwe versie voor het eerst getoond. Het bedrijf heeft bevestigd dat de titel zowel 30fps met ray tracing als 60fps zonder opties zal bieden op alle drie de next-gen consoles.

Er zullen ook een aantal verbeteringen en tweaks aan de gameplay, met de DLC gebaseerd op The Witcher Netflix-serie uit te breiden tot een eigen zoektocht. Er zal ook cross-progressie ondersteuning zijn, wat betekent dat gamers voor het eerst hun opgeslagen games van console naar PC en weer terug kunnen verplaatsen.

Andere opmerkelijke toevoegingen zijn haptische feedback op de PS5 en aanpassingen aan het magisch gebruik. De problematische kaart krijgt ook wat liefde, met nieuwe filterinstellingen die een einde maken aan de vraagtekens die vroeger alles in de weg stonden.

CD Projekt Red bevestigde ook een aantal nieuwe toegankelijkheidsfuncties, waaronder de mogelijkheid om ondertitels aan te passen, met de gebruikelijke reeks bugfixes en algemene prestatieverbeteringen.

Dit alles betekent dat de next-gen versie van The Witcher 3: Wild Hunt de beste tot nu toe zal zijn. Als je het nog niet voor zoete koek hebt genomen, is deze nieuwe update een goed moment om dat recht te zetten.

Geschreven door Oliver Haslam.