(Pocket-lint) - Numskull Designs introduceerde zijn Quarter Arcades mini-coin-up machines vier jaar geleden, met de lancering van Pac-Man, maar de volgende twee eenheden zouden wel eens de beste tot nu toe kunnen zijn.

Limited edition kwart versies van Space Invaders en Space Invaders Part II worden toegevoegd aan de groeiende line-up als onderdeel van de klassieke shoot-em-up's 45ste verjaardag volgend jaar, en ze zijn nu beschikbaar voor pre-order.

Er zijn ook speciale versies die beschikbaar zullen zijn voor degenen die snel bestellen - 78 Space Invaders kasten en 79 van het vervolg zijn gesigneerd door de maker van het spel, Tomohiro Nishikado. De nummers staan voor de jaren waarin ze respectievelijk werden uitgebracht en je krijgt ook een bundel andere goodies, waaronder een echtheidscertificaat, een ansichtkaart en een verzamelaarsmunt. Een officiële Taito Space Invaders kruk, ontworpen op schaal, zal ook deel uitmaken van het pakket.

Deze limited edition set zal exclusief zijn voor JustGeek.

De standaard modellen hebben echter dezelfde kenmerken - een houten behuizing, realistisch artwork, vorm en knoppen, de originele arcade ROM, plus 5-inch full-colour TFT scherm (4:3). Het scherm is ook gespiegeld, net als het origineel, met het "Pepper's ghost effect" dat het zo iconisch maakte.

Beide kasten meten 440 x 166 x 225 mm en zijn voorzien van een ingebouwde luidspreker van 3 W (met volumeregeling). U kunt ze elk opladen via een meegeleverde lithium batterij.

Bestellingen worden in juli/augustus 2023 geleverd en de prijzen moeten nog worden bekendgemaakt. De huidige Quarter Arcade machines kosten ongeveer 150 pond in het Verenigd Koninkrijk, 160 dollar in de VS.

Geschreven door Rik Henderson.