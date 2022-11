Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het razend populaire kaartgevechtspel voor Android en iOS, WWE Supercard, krijgt vandaag zijn nieuwe seizoen, met drie nieuwe tiers en een stapel nieuwe functies.

De jaarlijkse seizoensupdate komt later beschikbaar na een geplande onderhoudspauze vanaf 9 uur PST (US East Coast time). Voorgaande jaren hebben updates minstens een paar uur in beslag genomen, dus we verwachten weer hetzelfde.

Je zult waarschijnlijk ook de app zelf moeten updaten (als je telefoon/tablet dat niet automatisch doet), want er komen enkele belangrijke veranderingen in het spel.

De drie nieuwe niveaus zullen Octane, Extinction en Pixel zijn, terwijl Season 9 ook een nieuwe spelmodus zal introduceren: Tafels, Ladders en Stoelen (TLC). Hierin moet je de drie verschillende spelstenen van je tegenstander vinden (een tafel, ladder en stoel) voordat zij de jouwe vinden.

Beste PS5-games 2022: fantastische PlayStation 5-titels om op te pikken Door Max Freeman-Mills · 9 November 2022 · De PS5 is er eindelijk - dit zijn de games die je er gewoon voor moet halen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Er zal ook commentaar zijn van WWE-presentator Michael Cole, plus nieuwe speciale uitrusting die bepaalde kaarten een extra stat boost geeft, en Announcer Cards om je spel verder aan te passen.

Watch Parties keren terug, zodat je beloningen kunt verdienen door correcte voorspellingen te doen tijdens echte WWE live-evenementen. Maar net als in de versie van vorig seizoen zullen mensen in het Verenigd Koninkrijk en Europa moeite hebben om mee te doen, gezien de tijdzones.

WWE Supercard is gratis te downloaden en te spelen. Het vereist minimaal iOS 12 of Android 5. Snellere apparaten kunnen het spel in maximaal 60fps draaien.

Geschreven door Rik Henderson.