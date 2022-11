Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Remedy verraste ons eind 2022 door aan te kondigen dat het werkt aan een vervolg op Control, de paranormale shooter van een paar jaar eerder.

Om duidelijk te zijn: de verrassing was niet dat er iets in de maak was, maar simpelweg dat Remedy de aankondiging op zo'n low-key manier zou doen. We kunnen niet wachten op Control 2 - hier vind je alles wat we over het spel hebben opgezocht.

Control 2 aankondiging

Remedy dook op 11 november 2022 op met het nieuws dat het werkt aan Control 2, in de vorm van een aankondiging over de publicatie- en ontwikkelingsstructuur van de game.

We hebben een overeenkomst getekend met 505 Games om Control 2, een vervolg op Control, mede te ontwikkelen en uit te geven. Lees de aankondiging: https://t.co/UD1iFHvCeH



Dit is een zeer spannend moment voor ons! Mikael Kasurinen, Game Director van de franchise, vertelt meer: https://t.co/KJCHIWgBlU pic.twitter.com/TuTEMr1tjv- Remedy Entertainment (@remedygames) 11 november 2022

Dat is ongeveer zo'n technische reden om een game aan te kondigen als we ooit hebben gezien, maar het neemt niet weg dat het spannend is dat de game nu bevestigd en officieel is.

Control 2 releasedatum

De aankondiging van de ontwikkeling van Control 2 bevat geen harde details over de tijdlijn voor de release, maar Remedy's eigen korte verklaring over de zaak bevat wel een hint.

Mikael Kasurinen, game director van de Control franchise, vermeldt dat "het een tijdje zal duren" om het spel te maken, en dat het nog steeds "vroege dagen" zijn voor het project, terwijl hij bespreekt hoe spannend het spel er in dit zeer vroege stadium uitziet.

Dat is het teken om aan te nemen dat Control 2 nog jaren op zich zal laten wachten - wij denken dat het spel niet eerder dan eind 2025 uitkomt, maar een latere datum is goed mogelijk. Deze kan nog wel even op zich laten wachten, mensen.

Control 2 platformen

De aankondiging over de ontwikkeling van Control 2 was eigenlijk vrij categorisch als het gaat om de platforms van het spel - het bevestigt dat Control 2 wordt gemaakt voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X/S.

Dat betekent dat het niet verrassend een huidige generatie spel alleen, met geen ontwikkeling voor Xbox One of PS4.

Dat is heel logisch als je bedenkt hoe visueel indrukwekkend het eerste spel was op oudere hardware - verwacht dat Control 2 de visuele grenzen zal verleggen.

Control 2 trailer

Er is nog geen trailer voor Control 2, of zelfs maar een in-game screenshot, wat duidelijk maakt hoe vroeg het spel in zijn ontwikkelingsproces is.

Zodra dit verandert en er een trailer verschijnt, zullen we dit artikel bijwerken met een ingesloten video.

Control 2 verhaal

Hier is je waarschuwing - vanaf hier zijn er spoilers voor het eerste spel!

De eerste Control vertelde een kronkelig en griezelig verhaal over Jesse Faden, het spelerspersonage. Ze komt aan bij de centrale hub van het Federal Bureau of Control, een Amerikaans agentschap dat paranormale gebeurtenissen onderzoekt.

Jesse vindt het FBC in een vreemde zwevende toestand, waar het wordt overvallen door iets dat ze de Hiss noemt, een kracht die mensen kan bezitten en met hun hoofd kan rommelen.

Het is een gek verhaal dat in de loop van het spel wordt verteld, waarbij de dingen steeds verder escaleren naar het bovennatuurlijke, en Jesse steeds meer gekke krachten krijgt.

Control eindigt met Jesse die haar plaats inneemt als directeur van de FBC met de Hiss nog steeds in leven. De post-launch DLC van het spel, AWE, veranderde echter alles.

Het herintroduceerde Alan Wake, van Remedy's andere actie-horror franchise, en verbond de twee universums met elkaar. Nu Alan Wake 2 ook in ontwikkeling is en naar verwachting eerder zal uitkomen, vragen we ons af of Remedy een gedeeld verhaal aan het bouwen is over de twee geplande vervolgen.

We hebben nog geen details of aanwijzingen over hoe het verhaal van Control 2 eruit zal zien, maar een nauwere band met Alan Wake lijkt zeer waarschijnlijk.

Control 2 gameplay

Nogmaals, het enige wat we kunnen doen voor een schatting van de gameplay van Control 2 is kijken naar de eerste game - deze begint als een simpele third-person shooter, maar wordt al snel wilder.

Je begint krachten te verzamelen, van de mogelijkheid om voorwerpen met je geest te verplaatsen en naar vijanden te gooien tot, uiteindelijk, de mogelijkheid om letterlijk door de levels te vliegen.

Het is een briljante mix van schieten met op fysica gebaseerde krachten en het loopt echt goed. We gaan ervan uit dat Control 2 hierop voortborduurt en nog meer actie biedt.

