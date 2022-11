Alles wat we weten over Alan Wake 2: verhaal, trailer en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De eerste game Alan Wake was een soort culthit - er werden niet per se enorme aantallen exemplaren van verkocht, maar het spookachtige verhaal over een horrorschrijver die wordt achtervolgd door monsters die hij misschien zelf heeft gemaakt, viel bij veel spelers in goede aarde.

Na de remastering van de game voor moderne hardware werkt ontwikkelaar Remedy nu aan een echt vervolg - lees hieronder alle belangrijke details.

Alan Wake 2 teaser trailer

De eerste en enige teaser voor Alan Wake 2 kregen we in 2021 tijdens The Game Awards - sindsdien is er niets meer naar buiten gekomen.

Het is een korte, griezelige blik op het nieuwe ontwerp van Alan, en geeft aan dat we kunnen verwachten dat het spel naar een aantal behoorlijk enge plaatsen gaat als het uiteindelijk uitkomt.

Alan Wake 2 releasedatum

De teaser trailer voor Alan Wake 2 bevestigt dat het spel gepland staat voor een release in 2023 , zonder een preciezere datum dan dat.

Dit werd eind oktober 2022 herhaald, toen Remedy's bedrijfsoverzicht het spel noemde als een die het nog steeds verwacht te verschepen in 2023. Dat betekent dat we er hopelijk relatief zeker van kunnen zijn dat er geen onverwachte vertraging optreedt voordat de game uitkomt.

Toch zullen we ook moeten afwachten wanneer Remedy er een preciezere releasedatum op prikt, in plaats van een jaar lang venster.

Alan Wake 2 platformen

Die teaser trailer is misschien kort, maar het gaf ons ook een aantal echt nuttige kleine details over voor welke platformen het spel gepland is.

Het heeft logo's voor de PlayStation 5, Xbox Series X/S en de Epic Games Store op PC, dus dat lijkt de som te zijn van waar het zal verschijnen.

Dit betekent dat het zich voegt bij de groeiende rijen games die de PlayStation 4 en Xbox One generatie overslaan, oudere hardware die de visuele kracht van Alan Wake 2 simpelweg zou tegenhouden.

Alan Wake 2 verhaal en gameplay

De trailer voor Alan Wake 2 suggereert dat onze gemartelde schrijver nog steeds een psychologische strijd zal ondergaan, met de duisternis die hem blijft achtervolgen zoals in het eerste spel en de DLC.

De trailer laat ook doorschemeren dat Alan wel eens in duistere situaties terecht zou kunnen komen, met onduidelijkheid over de vraag of hij zichzelf als een van de "monsters" beschouwt waar zijn voice-over het over heeft.

We weten niet veel meer over het verhaal dan dat, maar Remedy heeft in zijn laatste uitbreiding voor het uitstekende Control vastgesteld dat beide games zich in hetzelfde universum afspelen. Dit zou kunnen betekenen dat we enige crossover (al dan niet voorzichtig) kunnen verwachten tussen de verhalen van de twee games.

Als Alan Wake 2 qua gameplay bij de formule van het eerste spel blijft, verwachten we dat het de centrale mechaniek terugbrengt, waarbij Alan de batterijen in een zaklamp beheert en in goed verlichte gebieden probeert te blijven om monsterlijke aanwezigheden en bezeten vijanden te vermijden.

We weten dat het nog steeds een third-person game zal zijn, en ook dat verschillende stemacteurs uit de eerste game hun rol zullen hernemen, wat suggereert dat er een zekere mate van continuïteit zal zijn. De maker van het spel, Sam Lake, heeft ook gezegd dat kennis van het eerste spel niet echt nodig is.

Verwacht veel spanning, zowel door het beheer van middelen als door de zorgvuldig uitgekiende griezels die het spel over je uitstort - Remedy zegt dat Alan Wake 2 het meest enge spel wordt dat het ooit heeft gemaakt, wat betekent dat we op sommige momenten een behoorlijk griezelige tijd tegemoet gaan.

