(Pocket-lint) - The Callisto Protocol is de grote release van volgende week, maar niet als je toevallig in Japan woont - de release is geannuleerd omdat het te gewelddadig is.

Het spel, dat op 2 december op PlayStation, Xbox en PC zou verschijnen, komt nu niet uit. Tenminste niet in Japan. Dat is nadat Striking Distance en uitgever Krafton de beslissing hebben genomen na problemen om het spel gecertificeerd te krijgen voor release door de CERO. De organisatie is de Japanse versie van PEGI in Europa en de ESRB in Europa, en zonder een rating van de CERO kan er niets worden uitgebracht.

Volgens een tweet op het Japanse Twitter-account van het spel kon het spel volgens de automatische vertaling gewoon niet "de CERO-beoordeling doorstaan". In plaats van de inhoud van het spel te veranderen om toch een rating te krijgen, heeft het team achter The Protocol besloten de lancering helemaal af te blazen.

De tweet zegt verder dat iedereen die een pre-order heeft geplaatst voor The Callisto Protocol in Japan een volledige terugbetaling zal ontvangen, zoals te verwachten was.

Er is echter goed nieuws, tenminste voor mensen buiten Japan. Striking Distance CEO Glen Schofield heeft al geluiden laten horen over een mogelijk vervolg, en vertelde Inverse dat het team al een aantal coole ideeën heeft voor wat dat spel zou kunnen bieden. Hij zei verder dat hij altijd op zoek gaat naar het volgende grote ding zodra het werk aan het vorige project is afgerond.

Dat is dus nu, met The Callisto Protocol slechts enkele dagen verwijderd van de handen van gamers overal. Alleen niet die in Japan, helaas.

Geschreven door Oliver Haslam.