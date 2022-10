Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - The Witcher is een behoorlijk groot universum in gaming geworden, met het enorme succes van The Witcher 3: Wild Hunt dat oceanen van goodwill en verwachting voor meer games in de serie heeft gecreëerd.

CD Projekt Red kondigde een tijdje geleden aan dat het werkt aan de volgende grote Witcher-game, maar recenter nieuws is dat het ook toeziet op een remake van de originele Witcher-game. Hier zijn alle details die je moet weten over The Witcher Remake.

The Witcher Remake aankondiging

CD Projekt Red kondigt zijn project op verschillende manieren aan, van traditionele flitsende trailers tot eenvoudige vermeldingen in earnings calls, en het bracht The Witcher Remake op een vrij onopvallende manier aan het licht.

Een eenvoudige blogpost die bevestigt dat het spel opnieuw wordt gemaakt, werd eind oktober 2022 geüpload, waarnaar wordt gelinkt door de Tweet hieronder.

We zijn opgewonden om te onthullen dat we samen met @Fools_Theory werken aan een remake van The Witcher met behulp van Unreal Engine 5 (codenaam: Canis Majoris)!



We willen dit goed doen, dus nog even geduld - het duurt nog even voordat we meer details kunnen delen.

https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP- The Witcher (@witchergame) 26 oktober 2022

Het bevestigt dat de game vanaf de grond wordt gemaakt door de Poolse ontwikkelstudio Fool's Theory, en verder niet enorm veel meer.

The Witcher Remake releasedatum

Zoals je kunt zien in de aankondiging Tweet, vraagt CD Projekt Red al om geduld op The Witcher Remake, omdat het nog maar heel vroeg in het ontwikkelingsproces zit, en dus nog jaren verwijderd zal zijn van een release.

Gezien de verre status van The Witcher 4 is geduld iets waar de fans van de serie al aan gewend zijn, dus dat zou een gegeven moeten zijn. Toch lijkt het waarschijnlijk dat we in dit stadium niet echt kunnen hopen dat The Witcher Remake voor 2025 uitkomt.

Zodra er concrete informatie over dit front aan het licht komt, zullen we deze sectie bijwerken.

The Witcher Remake platforms

De aankondiging van The Witcher Remake bevatte vooralsnog geen informatie over de geplande platforms, maar bevestigt wel dat het spel net als The Witcher 4 op Unreal Engine 5 wordt gebouwd.

Dit moet zorgen voor een aantal enorm indrukwekkende grafische eigenschappen die alleen echt van toepassing zijn op de huidige generatie consoles en pc's, dus we zouden stomverbaasd zijn als het spel uitkomt op de PS4 of Xbox One. Tegen de tijd dat de remake verschijnt, zijn die consoles echt ouderwets, dus we denken dat je erop kunt rekenen dat de remake een new-gen ervaring wordt.

Tegen die tijd heeft Nintendo misschien een nieuwe console op de markt en zijn er mid-generation updates uitgekomen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X/S, dus wie weet waar we echt naar zullen kijken?

Het verhaal van de Witcher Remake

Aangezien het spel volledig wordt herbouwd, is de ruimte om het verhaal te veranderen natuurlijk vrij groot, maar we kunnen toch een aantal vrij duidelijke veronderstellingen maken op basis van de manier waarop de dingen zich in het eerste Witcher-spel afspeelden.

We zullen niet te veel in detail treden, omdat we weten dat veel minder mensen het spel hebben gespeeld dan de megahit Witcher 3 - maak je geen zorgen!

In The Witcher speelt de norse stem van Geralt zich af in de periode na de boeken van Andrzej Sapkowski, om Fool's Theory een beetje narratieve vrijheid te geven.

Het vertelt een iets eenvoudiger verhaal dan The Witcher 2 of 3, dat zich afspeelt in en rond de stad Vizima. Geralt is getroffen door geheugenverlies, iets wat Triss Merigold en andere bondgenoten hem proberen te verhelpen, terwijl er in het gebied een conflict woedt tussen religieuze fanatici en elvenvrijheidsstrijders.

De dingen zijn voorspelbaar gritty en er zijn genoeg moreel duistere quests te volgen, in een wereld die qua omvang veel strakker en kleiner is dan die erna.

Het spel leidt rechtstreeks naar de gebeurtenissen van The Witcher 2, die zoals te verwachten is overgaan in The Witcher 3, dus het is een vrij natuurlijke pasvorm voor degenen die een eerder stuk van Geralts verhaal willen zien.

The Witcher Remake gameplay

Het originele Witcher-spel is in vergelijking met de spellen die erop volgden nogal onhandig - het bestuurt onhandig en de productiewaarden zijn veel lager dan die van de vervolgen.

Dat gezegd hebbende, zijn er toch een aantal duidelijke gemeenschappelijke elementen die het tot een ruwe diamant maken. Je bestuurt Geralt nog steeds terwijl hij zich in third-person door de wereld beweegt (er was een isometrische cameramodus beschikbaar, maar we verwachten dat die wordt geschrapt), met mensen praat en opdrachten en informatie verzamelt.

Deze verkenning wordt afgewisseld met gevechten met zwaard en magie, waarbij je je vijanden in stukken snijdt en Witcher-tekens gebruikt om ze naar believen in de val te lokken of schade toe te brengen.

De combat was een zwak punt in het origineel, maar was enorm verbeterd tegen de tijd dat de grote patches van The Witcher 3 allemaal waren toegepast, en we kunnen ons voorstellen dat het alleen maar beter wordt als de remake klaar is.

Een vraag die ons interesseert is of het dezelfde gameplay-systemen zal hebben als The Witcher 4, waaraan ook wordt gewerkt, of dat het een apart en eigen beest zal zijn - er zijn voordelen in consistentie of diversiteit op dit front, zouden we denken.

Het spel kan ook op tal van manieren worden gemoderniseerd, van het verbreden van de wereld en het groter maken van dingen tot het verminderen van laadtijden en barrières. De sterk verouderde benadering van romances en vrouwen wordt hopelijk ook overboord gegooid.

Geschreven door Max Freeman-Mills.