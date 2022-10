Valve heeft een nieuw spelmerk ingediend en mensen willen Half-Life 3

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Valve heeft een nieuw handelsmerk aangevraagd voor "computer game software" en, zoals te verwachten, wil iedereen dat het voor Half Life 3 is. Helaas lijkt dat onwaarschijnlijk. Maar we kunnen allemaal hopen, toch?

Omdat dit een aanvraag voor een handelsmerk is, weten we niet veel over wat Valve hier doet. De aanvraag is nog in behandeling bij het US Patent and Trademark Office, maar we weten wel dat het om iets gaat dat Neon Prime heet en dat het iets te maken heeft met "computer game software, electronic game software, video game software, computer game programs downloadable via the internet".

Dat is voldoende vaag, zoals alle patentaanvragen. Maar het suggereert wel dat er iets nieuws op stapel staat - pun intended - maar er is tot nu toe weinig aanwijzing dat dit Half-Life-gerelateerd is, ondanks onze hoop en dromen. Volgens sommige Reddit-geruchten werkt Valve niet alleen aan een nieuwe game, maar aan een nieuwe serie games. We zullen gewoon moeten afwachten.

Maar, op het gevaar af de verwachtingen te temperen, is het belangrijk te onthouden dat dit patent net zo goed voor een nieuw hulpmiddel voor spelontwikkeling kan zijn als voor een echt spel. Als Valve een speciale manier had bedacht om games te maken speciaal voor zijn Steam Deck, dan zou het waarschijnlijk de betreffende tool patenteren. Dus hoe graag we ook zouden willen zeggen dat Half-Life 3 bevestigd is, zover zijn we nog lang niet.

Maar toch. Hoe cool zou het zijn als we onze tanden weer in de Half Life wereld kunnen zetten? Heel gaaf, zo gaaf.

