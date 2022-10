Roblox heeft een nieuw FIFA-ondersteund WK-spel met... bowling

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nu het WK voetbal in Qatar nog maar een paar weken verwijderd is, heeft het voetbalbestuur zijn officiële spel uitgebracht - en wel in de wereld van Roblox.

Na het verzuren van de relatie tussen EA en FIFA - wat betekent dat er volgend jaar geen FIFA-voetbalgame komt - hebben de leiders van de sport zich tot Roblox gewend voor hulp. Het resultaat is FIFA World, een Roblox-spel waarmee spelers van alles kunnen doen, zoals van alles spelen behalve voetbal.

Een persbericht van de FIFA prijst een "baanbrekend partnerschap" waardoor mensen gratis toegang krijgen tot FIFA World via Roblox. Als spelers inloggen kunnen ze verschillende dingen doen, zoals voetballen, content uit de FIFA+ videotheek bekijken en in-game stickers verzamelen die vreemd genoeg gesponsord worden door VISA. Allemaal vreemd, maar FIFA lijkt er erg enthousiast over.

FIFA 23 krijgt de komende weken het WK als downloadbare toevoeging. Maar hé, dat is nu toch geen footbowling?

Waarom FIFA zou kiezen voor een samenwerking met Roblox ligt natuurlijk voor de hand. Met zo'n 50 miljoen dagelijkse gebruikers, waarschijnlijk vooral jongeren, is het logisch. FIFA, een club die er vaak van beschuldigd wordt niet op de hoogte te zijn, wil aansluiting vinden bij het jonge publiek. Maar is dit de manier om dat te doen?

Het is in ieder geval een stap in de metaverse, iets waar andere bedrijven de afgelopen maanden ook in zijn gestapt.

Je kunt het zelf ontdekken - FIFA World is nu te spelen.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.