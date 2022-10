CD Projekt Red werkt aan meerdere spellen, waaronder een nieuwe Witcher-trilogie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red heeft op Twitter aangekondigd dat het aan verschillende nieuwe games werkt, waaronder een vervolg op Cyberpunk 2077, een gloednieuwe Witcher-trilogie en een nieuwe IP met de codenaam Hadar.

Het lijkt erop dat er verschillende projecten in de maak zijn voor fans om naar uit te kijken.

Nieuwe Witcher-trilogie

Het is lang geleden dat The Witcher 3 Wild Hunt uitkwam, maar we weten al een tijdje dat CD Projekt Red plannen had voor een nieuwe Witcher-game nadat het klaar was met Cyberpunk 2077. Het is zelfs niet de eerste keer dat we horen dat er aan een nieuwe trilogie wordt gewerkt.

Nu hebben we echter verdere bevestiging van de plannen en ook meer details erover.

Polaris is een codenaam voor het volgende deel in de The Witcher-gameserie, waarvan we onlangs bekendmaakten dat het in pre-productie was. Het is het begin van een nieuwe saga: we streven ernaar om na Polaris nog twee Witcher-games uit te brengen en zo een nieuwe AAA RPG-trilogie te creëren. pic.twitter.com/898Ez6Yk79- CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 4 oktober 2022

CD Projekt Red heeft gezegd dat het eerste deel van de serie de codenaam Polaris draagt en een nieuwe triple-A RPG-titel wordt. Andere Witcher-games zijn ook in de maak, waaronder Canis Majoris - wat ook een volwaardige Witcher-game is die door een andere studio wordt ontwikkeld.

Ondertussen werkt de studio van CD Projekt Red, The Molasses Flood, aan een gedurfde uitgave in het Witcher-universum met de codenaam Sirius, die zowel een multiplayer-ervaring als een singleplayer-verhaal bevat.

Op deze spellen moet nog wel even gewacht worden, want het plan is om ze over een periode van zes jaar uit te brengen.

Cyberpunk vervolg

Naast de nieuwe Witcher-games heeft CD Projekt Red ook aangekondigd dat het werkt aan een volledig vervolg voor Cyberpunk 2077 met de codenaam Orion.

Orion is een codenaam voor onze volgende Cyberpunk-game, die de Cyberpunk-franchise verder zal brengen en het potentieel van dit donkere toekomstige universum verder zal benutten. pic.twitter.com/JoVbCf6jYZ- CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 4 oktober 2022

De originele uitgave had misschien een stroeve start, maar is sindsdien meerdere malen gepatcht en is daardoor in populariteit gestegen. Cyberpunk 2077 krijgt binnenkort ook extra content in de vorm van een grote uitbreiding, maar daar houden de plannen niet op.

Toekomstige plannen omvatten het introduceren van multiplayer ervaringen en het blijven benutten van "het potentieel van dit donkere toekomstige universum". Voor fans van het spel is er dus nog genoeg om naar uit te kijken.

Een gloednieuwe IP - Hadar

Alsof deze aankondigingen nog niet genoeg waren, heeft het bedrijf ook onthuld dat het werkt aan een nieuwe IP:

Hadar is een codenaam voor een derde, geheel eigen IP, die binnen CDPR vanuit het niets wordt gecreëerd. Het project bevindt zich in de vroegste stadia van het creatieve proces, wat betekent dat we nog geen game ontwikkelen, maar uitsluitend werken aan de basis voor deze nieuwe setting. pic.twitter.com/1LdoXSTniv- CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 4 oktober 2022

Dit nieuwe project, met de codenaam Hadar, is naar verluidt een volledig nieuwe IP die vanaf nul is gemaakt. Het is in een zeer vroeg stadium, dus andere details zijn dun gezaaid, maar één ding is duidelijk - CD Projekt Red betekent zaken.

Geschreven door Adrian Willings.