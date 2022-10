Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Soms zijn een debuuttrailer en de reputatie van het ontwikkelteam van een spel al genoeg om je aandacht te trekken, en dat is precies wat er is gebeurd met The Finals.

Het is een aankomende free-to-play shooter die vernietigbare omgevingen naar een heel nieuw niveau tilt, en wij hebben hier alle details die je moet weten.

De trailer van de finale

The Finals debuteerde in 2022 met een indrukwekkende, zij het zeer korte, trailer, die je hieronder kunt bekijken.

Hij bevat een vrij overweldigende reeks gameplaybeelden, dus ondanks dat hij vrij kort is, valt er veel uit te halen.

The Finals releasedatum

We hebben nog geen releasedatum voor The Finals - de eerste trailer is echter gelabeld als "Pre-alpha".

Dat betekent dat het spel nog lang niet is uitgebracht, hoe mooi de graphics er in dit stadium ook uitzien.

Je kunt je wel aanmelden voor een reeks playtests op Steam, als je een pc-gamer bent en een glimp wilt opvangen van hoe The Finals er op dit moment uitziet.

Het zou ons verbazen als The Finals vóór eind 2023 volledig wordt uitgebracht, maar je weet nooit precies hoe snel of langzaam de ontwikkeling van een bepaald project gaat.

The Finals platformen

The Finals is aangekondigd voor pc en consoles, al is nog niet gespecificeerd welke consoles.

Op basis van de vernietiging en de grafische getrouwheid die in de trailer te zien zijn, denken we echter dat het een vrij veilige gok is dat The Finals niet op de PlayStation 4, Xbox One of Nintendo Switch terechtkomt, omdat het waarschijnlijk gewoon te veeleisend is voor die oudere hardware.

Als je echter op een PlayStation 5 of Xbox Series X/S speelt, zou je veilig moeten zijn.

De gameplay van The Finals

The Finals is een multiplayer-shooter die wordt gespeeld in grote arena's met bijna ongekende niveaus van vernietiging voor de spelers. Je speelt in squads van drie, met vier squads per wedstrijd.

Een team van ex-Dice-ontwikkelaars brengt terug wat spelers zo leuk vonden aan Battlefield-iteraties als Bad Company 2. Je kunt gebouwen en gebieden volledig met explosieven vernietigen, waardoor het slagveld verandert en je een enorme tactische flexibiliteit krijgt.

Dit is echter geen potsierlijke oorlogssimulator. The Finals speelt zich af in een satirische toekomst waarin je meedoet aan een grote spelshow en het opneemt tegen andere squads om buit te maken en die op vaste locaties te bewaren.

Je hebt toegang tot moderne wapens zoals machinepistolen en raketwerpers, maar ook tot klassieke opties zoals katana's voor gevechten van dichtbij, maar je kiest ook verschillende personages voor verschillende benaderingen. De trailer toont een schuimpistool dat wordt gebruikt om dekking te geven en nieuwe routes te creëren, dus het kan duidelijk lekker science-fiction worden.

Elke "body build" zal verschillende attributen hebben om op verschillende manieren te spelen, wat intrigerend klinkt.

Naarmate je meer succes boekt, zul je volgens Embark sponsoring en nieuwe aanpassingsmogelijkheden aantrekken om je vechter echt uniek te maken, iets wat fans van racegames bekend voorkomt, en we vinden het geweldig hoe dat van invloed kan zijn op je keuze van cosmetica in het spel.

Elke arena zal blijkbaar ook gebaseerd zijn op een iconische plaats, dus je zou het gevoel kunnen hebben dat je een chique arrondissement in Parijs of een andere glamoureuze locatie opblaast terwijl je speelt.

Er is echter nog veel dat we niet weten over The Finals, zoals of er respawn-mechanismen zullen zijn om je terug in het spel te krijgen, en hoe groot elke map zal zijn, dus we kijken ernaar uit om de komende maanden meer te weten te komen.

