Steam Deck vs Nintendo Switch vs Logitech G Cloud Gaming Handheld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je overweegt een gaming handheld aan te schaffen, zijn er een paar opties die het overwegen waard zijn. Elk met zijn eigen aantrekkingskracht in termen van specificaties, functies en gaming mogelijkheden.

Velen zien de Nintendo Switch als de huidige kampioen van de gaming handheld ruimte en er zijn verschillende versies van die handheld beschikbaar, waaronder de Switch Lite, de originele Switch en Switch OLED.

Als je een pc-gamer bent, is het Valve Steam Deck wellicht een aantrekkelijkere optie, met meer kracht onder de motorkap en een groter aanbod aan games.

De Logitech G Cloud Gaming Handheld is ondertussen een interessante optie die je toegang geeft tot cloud gaming diensten zoals Nvidia GeForce Now en Xbox Cloud Gaming.

Dus welke console is de juiste keuze voor u? Lees verder om erachter te komen.

Hoeveel kosten de handhelds?

De Nintendo Switch heeft drie verschillende prijzen, afhankelijk van het model dat je zoekt:

Het Valve Steam Deck is momenteel geprijsd volgens variaties in opslaggrootte en andere kleine verbeteringen. Het topmodel is bijvoorbeeld voorzien van premium ontspiegeld glas en enkele digitale bonussen:

Steam Deck 64GB - £349/$399

Steam Deck 256 GB - €459/$529

Steam Deck 512 GB - € 569/$ 649

De Logitech G Cloud Gaming Handheld is in de VS te pre-orderen voor 299,99 dollar, maar zal meer kosten als hij volledig beschikbaar is (329 dollar). Er is momenteel maar één versie beschikbaar, dus daar is het minder verwarrend.

Er zijn enkele aanzienlijke prijsverschillen tussen de drie apparaten, maar je krijgt ook een heel andere ervaring. De Steam Deck heeft krachtigere onboard componenten en de mogelijkheid om meer triple-A games te spelen dan de Switch, maar lijdt in de batterijduur afdeling als resultaat.

Welke spelletjes kun je spelen?

De Nintendo Switch bestaat al een tijdje en heeft daardoor een goede bibliotheek met games opgebouwd, waaronder enkele geliefde klassiekers als Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing en meer.

Naast diverse Nintendo games heeft de populaire handheld ook diverse third-party titels beschikbaar met games als The Witcher 3, Hitman 3, Skyrim en Alien Isolation.

Het Valve Steam Deck heeft misschien wel de overhand omdat het toegang heeft tot de Steam Store en een massa PC-spellen die daar beschikbaar zijn. Het is vermeldenswaard dat Steam Deck niet alle games op Steam kan draaien, maar de lijst met speelbare games wordt voortdurend uitgebreid en je kunt gemakkelijk controleren welke games zullen werken voordat je koopt.

Sommige spellen zijn het meest geschikt voor muis en toetsenbord en spelen gewoon niet goed op een handheld, maar als een spel controllerinvoer ondersteunt, werkt het waarschijnlijk ook goed op het Steam Deck. Het Steam Deck heeft nog een voordeel: als je een goede gaming PC en fatsoenlijke Wi-Fi thuis hebt, kun je games van je PC naar het Steam Deck streamen, waardoor de batterij langer meegaat en de prestaties verbeteren.

De Logitech G Cloud Gaming Handheld biedt een aantal verschillende manieren om games te spelen. Hij draait op Android 11 met toegang tot de Google Play store en games daarop.

De echte bedoeling is echter om te gamen in de cloud. Zo wordt deze handheld standaard geleverd met toegang tot Nvidia GeForce Now en Xbox Cloud Gaming. Als je betaalt voor toegang tot die diensten, kun je potentieel toegang krijgen tot duizenden games zonder dat je de games afzonderlijk hoeft aan te schaffen.

Het werkt ook met Steam Link als standaard, dus als je een PC gamer dan kunt u uw gaming PC te streamen games naar het terwijl u thuis bent en spelen op die manier. Potentieel geeft de Logitech G Cloud Gaming Handheld je de meeste games om te spelen met minder kosten dan de andere consoles. Wel moet je abonnementen betalen.

Schermbeelden

Steam Deck: 7-inch IPS LCD-scherm met een resolutie van 1280 x 800 pixels; beeldverhouding 16:10, 60Hz

Nintendo Switch Lite: 5,5-inch 1.280 x 720 LCD-scherm

Nintendo Switch: 6,2-inch 1.280 x 720 LCD-scherm

Nintendo Switch OLED: 7-inch 1.280 x 720-scherm

Logitech G Cloud Gaming Handheld: 7-inch IPS LCD-scherm, 1920 x 1080 FHD 16:9-verhouding, 60Hz

Qua schermgrootte zijn de drie handhelds ongeveer vergelijkbaar, hoewel de originele Switch en Switch Lite iets kleiner zijn.

De Logitech G console heeft de beste resolutie en kan op 1080p draaien, maar het Switch OLED-model kan aantrekkelijker zijn omdat het OLED-scherm de kleuren levendiger en aantrekkelijker maakt.

De beelden zijn echter een interessante overweging. Zoals we al zeiden, heeft het Steam Deck de beste computerhardware in zijn frame en kan het dus games draaien met een hogere FPS dan de Switch en ook zwaardere games. Nog meer als je streamt vanaf je gaming PC.

De Logitech G Cloud Gaming Handheld maakt ook gebruik van externe gaming hardware, dus zolang je een goed netwerk hebt kun je in theorie de beste ervaring krijgen op deze handheld.

Uw ervaring zal natuurlijk variëren afhankelijk van wat u speelt.

Prestaties en specs

Steam Deck: AMD APU; CPU: Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5GHz (tot 448 GFlops FP32); GPU: 8 RDNA 2 CU's, 1,0-1,6GHz (tot 1,6 TFlops FP32), 16GB LPDDR5 onboard RAM, verschillende opslaggroottes

Nintendo Switch Lite: aangepaste Nvidia Tegra-chipset, 32 GB interne opslagruimte

Nintendo Switch: Aangepaste Nvidia Tegra-chipset, 32 GB interne opslagruimte

Nintendo Switch OLED: Aangepaste Nvidia Tegra X1-chipset, 64 GB interne opslagruimte

Logitech G Cloud Gaming Handheld: Qualcomm Snapdragon 720G-processor, Octa-core CPU tot 2,3GHz, 4GB LPDDR4x RAM, 64GB interne opslagruimte

Het Valve Steam Deck heeft hardware met een Zen 2 CPU en RDNA 2 GPU. Daarmee heeft het de meeste rekenkracht van deze apparaten. Het heeft het ook nodig om PC games te draaien op de handheld console.

Waar je dezelfde games op zowel Steam Deck als Switch kunt spelen, zou je merken dat de specs van de Steam Deck een veel soepelere en visuelere game-ervaring mogelijk maken. In theorie kan hetzelfde worden gezegd van de Logitech G Cloud Gaming Handheld, zolang je verbinding sterk en snel genoeg is om games via de cloud op hun hoogste instellingen uit te voeren.

Er valt echter veel te zeggen voor games die specifiek voor één console zijn ontworpen. Met andere woorden, games die specifiek voor de Switch zijn ontworpen, zullen waarschijnlijk minder problemen opleveren dan games die voor een pc zijn gemaakt en vervolgens op een handheld console draaien.

Levensduur van de batterij

Steam Deck: 5313mAh Lithium-ion batterij

Nintendo Switch Lite: 3570mAh Lithium-ion batterij

Nintendo Switch: 4310mAh Lithium-ion batterij

Nintendo Switch OLED: 4310mAh Lithium-ion batterij

Logitech G Cloud Gaming Handheld: 6000mAh Li-Polymeer batterij

De levensduur van de batterij is een belangrijk onderdeel van de spelervaring met draagbare consoles. Er zijn ook gewaagde beweringen over hoe lang elk van deze consoles meegaat.

Valve zegt dat je ergens tussen de twee en acht uur batterijduur van je Steam Deck kunt krijgen. We vinden het meestal ergens rond de drie uur, maar je kunt meer krijgen door de FPS-instellingen aan te passen, de helderheid omlaag te draaien, minder belastende games te spelen, te streamen vanaf je pc en andere dingen.

De Nintendo Switch doet het meestal ergens tussen de drie en vijf uur voordat hij moet worden opgeladen. Dit varieert van model tot model, maar is meer consistent.

De Logitech G Cloud Gaming Handheld claimt maar liefst 10 uur. We hebben nog niet de kans gehad om dit te testen, maar omdat het gamen vooral in de cloud gebeurt, zou hij minder stroom moeten verbruiken en dus langer mee moeten gaan dan de andere handhelds.

Ontwerpverschillen

We hebben al laten zien dat er enkele overeenkomsten zijn tussen deze draagbare consoles. Ze hebben allemaal touchscreens en een vertrouwde knoppenindeling en ook bedieningsknoppen en hoofdtelefoonaansluitingen en USB-poorten.

De Nintendo Switch wordt standaard geleverd met een dock dat je op je tv kunt aansluiten. Terwijl de Steam Deck dat niet doet, maar er komt wel een dock en je kunt nog steeds uitvoeren naar een tv of gaming monitor als je dat wilt.

Met meer interne hardware is de Steam Deck een stuk groter en zwaarder dan zowel de Nintendo Switch als de Logitech G Cloud Gaming Handheld. Het Steam Deck weegt 669g, de Nintendo Switch OLED is 442g en de Logitech G handheld is 463g.

Het Steam Deck is een beetje lomp in vergelijking met de anderen, maar het is nog steeds comfortabel om op te gamen en de draagtas die er standaard bij zit is een ideale manier om het zonder gedoe te vervoeren.

Het Steam Deck heeft ook een paar trackpads die je kunt gebruiken voor meer granulaire controles en muisachtige klikken als je ze nodig hebt.

Conclusie

Het is natuurlijk moeilijk om hier een winnaar uit te kiezen, want de handheld die bij je past, hangt af van hoe je van plan bent te gamen. Speel je graag onderweg met iets draagbaars dan is de Switch een logische optie, wil je iets lichts voor in huis met toegang tot massa's games dan is de Logitech G handheld een goede keuze. Wil je serieuze pc-games spelen in elke kamer van je huis dan kies je voor het Steam Deck.

Geschreven door Adrian Willings.