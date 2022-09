Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tekken is een van de meest invloedrijke en legendarische franchises in de geschiedenis van vechtgames, maar het is al zeven jaar geleden dat de laatste game in de serie uitkwam.

Dat verklaart een deel van de enorme hype die ontstond toen Tekken 8 in september 2022 werd aangekondigd, en we hebben hier alle details over de game. Als je op zoek bent naar andere titels, bekijk dan hier onze lijst met de spannendste aankomende games voor de PlayStation 5.

Tekken 8 trailer

Tekken 8 was niet eens echt een gerucht, ondanks de tijd die was verstreken sinds de laatste Tekken-game, dus het was een grote en welkome verrassing toen Sony de game opnam in een State of Play-uitzending in september 2022.

Het is niet eens een kleine teaser trailer! Het omvat een paar minuten van in-engine beelden, die misschien niet rauwe gameplay, maar is dicht genoeg om echt te wekken onze eetlust.

Tekken 8 releasedatum

De enige grote teleurstelling in die coole trailer hierboven komt wanneer hij eindigt - in plaats van een soort van release window, zelfs een die erg ver weg was, zegt de trailer gewoon "Stay Tuned" voor meer informatie.

We zullen eerlijk zijn - iedereen die optimistisch is over releasedata van videogames is waarschijnlijk nog niet zo lang bezig. Dit betekent dat je Tekken 8 op zijn vroegst eind 2023 kunt verwachten, met 2024 als zeer realistische (in feite waarschijnlijke) optie.

Dat betekent dat de game nog lang niet uitkomt, maar je weet maar nooit - misschien verandert dat allemaal door een verrassingsaankondiging op een bepaald moment.

Tekken 8 platformen

Sony heeft Tekken 8 onthuld, maar het wordt niet exclusief voor de PlayStation 5-console.

Tekken 8 komt naar alle PS5, Xbox Series X/S en PC, waardoor het een volledige next-gen titel wordt.

Het spel komt niet naar de PS4 of Xbox One en zal te krachtig zijn voor de Nintendo Switch, wat een goede zaak is voor iedereen die op zoek is naar een visueel indrukwekkende vechtgame op een bepaald moment.

Tekken 8 verhaal en gameplay

Tekken heeft een behoorlijk labyrintisch verhaal om te volgen (zoals zo vaak het geval is in het vechtspelgenre), maar de enige trailer die er is voor Tekken 8 geeft ons enkele solide hints over de richting ervan.

De trailer toont een groot gevecht tussen Jin Kazama en zijn grootvader Kazuya Mishima, die er niet bepaald ouder uitziet.

De Devil Gene die beiden bezitten zal waarschijnlijk weer centraal staan in het verhaal, waarbij Jin ernaar streeft de Gene ten goede te gebruiken, ondanks hoe moeilijk het is om het onder controle te houden. Natuurlijk zal er ook een bredere cast zijn om mee om te gaan, dus het verhaal zal zeker leuk en betrokken zijn.

Wat de gameplay betreft, lijkt de trailer soms op een echt gevecht in de game, maar dat is het niet. Dit is de game engine in beweging, draaiend op 60FPS op de PS5, maar het is een licht verknipte versie van een gevecht dat de echte gameplay niet helemaal weergeeft.

Toch ziet het er prachtig uit en zou het vrij dicht in de buurt moeten komen van hoe het spel eruit zal zien als je het echt speelt, wat indrukwekkend is. Het toont ook een aantal echt vlezige aanvallen die in kracht toenemen naarmate het gevecht vordert.

Het podium waarop wordt gevochten is echt dynamisch en heeft veel achtergrondelementen, dus let daar op als je het opnieuw bekijkt, maar we moeten nog steeds wachten op echte gameplaybeelden voordat we ons echt kunnen verdiepen in hoe Tekken 8 het spel zal veranderen.

Tekken 8 rooster

Zoals bij elk vechtspel is een belangrijke vraag voor de release altijd welke personages, nieuw en oud, als speelbare opties zullen worden opgenomen.

In het geval van Tekken 8 tasten we vooralsnog in het duister over alle personages behalve twee - die uit de eerste trailer, Jin Kazama en Kazuya Mishima.

Buiten deze twee vechtersbazen, kunnen er nog vele andere personages zijn om te besturen. Tekken 7 bevatte ook een character creator waarmee je je eigen vechter kon kneden, dus we hopen van harte dat die ook in Tekken 8 aanwezig zal zijn.

