The Witcher 4 is slechts het eerste spel in een nieuwe saga

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red is nooit bang geweest om over zijn projecten te praten voordat ze daadwerkelijk uit zijn, en tijdens zijn laatste earnings call herhaalde het dat het een grote toekomst ziet voor zijn Witcher-serie.

We weten dat de ontwikkelaar werkt aan een nieuwe game die zich afspeelt in het Witcher-universum, en het lijkt erop dat we de eerste in een nieuwe saga zullen spelen.

Gezamenlijke CEO Adam Kiciński maakte de volgende opmerkingen over het spel tijdens dat gesprek - "We hebben er meer dan één in gedachten. De eerste saga was drie spellen, dus nu denken we aan meer dan één spel, maar we zijn in pre-productie van het eerste spel van de tweede Witcher saga."

Dat zal spannend nieuws zijn voor alle fans van de bestaande Witcher-games, hoewel het alleen maar iets onderstreept dat CD Projekt Red al had geïmpliceerd.

Het feit dat de titel nog in pre-productie is, betekent echter dat we nog ver verwijderd zijn van beelden van het spel, laat staan dat we het kunnen spelen, dus fans kunnen zich maar beter schrap zetten voor een lange wachttijd.

Gezien het debacle van Cyberpunk 2077's lancering, is het ook een redelijke aanname dat CD Projekt Red ervoor zal zorgen dat de volgende grote game die het uitbrengt volledig gepolijst is voordat het de vrije natuur in wordt gestuurd. Cyberpunk 2077 krijgt in ieder geval nu zijn belangrijkste verhaal DLC, in de vorm van Phantom Liberty.

Geschreven door Max Freeman-Mills.