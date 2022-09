Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red heeft aangekondigd dat er in 2023 een grote uitbreiding zal verschijnen voor Cyberpunk 2077.

Phantom Liberty werd onthuld tijdens een speciale editie van haar online show, Night City Wire, met een korte teaser die hintte naar wat je kunt verwachten.

Het zal een gloednieuw verhaal, een nieuwe setting buiten Night City en een nieuwe cast van personages naar de game brengen. Je zult echter nog steeds als V spelen en Keanu Reeves zal terugkeren als Johnny Silverhand, dus er zal genoeg zijn voor fans om enthousiast over te worden.

Verdere details over Netflix' NSFW anime serie, Cyberpunk: Edgerunners, werden besproken door een van de makers, Bartosz Sztybor. Hij sprak over het verhaal, de thema's en de personages die zullen verschijnen in de show die op 13 september op de streamingdienst verschijnt.

Daarnaast werd onthuld dat een nieuwe patch voor Cyberpunk 2077 (1.6) uitrustbare voorwerpen uit de nieuwe serie aan de game zal toevoegen. Dit zal onder meer de jas gedragen door het hoofdpersonage in Edgerunners, David Martinex, en een shotgun gebruikt door een ander.

Er zullen ook een heleboel extra functies aan het spel worden toegevoegd, waaronder een kleding transmog systeem, cross-platform progressie (eindelijk), speelbare Roach Race arcadekasten, en nog veel meer.

Je kunt de hele Night City Wire Special hieronder bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.