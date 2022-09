Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het originele Alone in the Dark is een klassieker op het gebied van horrorgames, waarin je met je geest speelt terwijl je een landhuis in Louisiana verkent, maar het is ook al 30 jaar oud.

Dat is voor sommige lezers misschien moeilijk te geloven, maar het maakt het minder een verrassing dat we nu weer een Alone in the Dark-game krijgen, met dezelfde naam. Hier zijn alle belangrijke details.

-

Er is nog geen releasedatum voor Alone in the Dark - de aankondiging kwam niet met een datum eraan vast.

We nemen aan dat dit betekent dat het spel op zijn vroegst eind 2023 op de markt kan komen, maar het is ook mogelijk dat het nog verder weg is dan dat.

Er is tot nu toe slechts één trailer van Alone in the Dark verschenen - je kunt hem hieronder bekijken.

Het toont een paar glimpen van gameplay, wat welkom is voor een onthullingstrailer. Je kunt een paar verschillende speelbare personages zien, evenals een reeks vijanden en wapens.

De Alone in the Dark reboot is bevestigd voor PlayStation 5, Xbox Series X/S en PC, dus het zal niet naar oudere generaties hardware komen, tenzij er iets verandert op dat front.

Het originele Alone in the Dark speelde zich af in een landhuis in Louisiana genaamd Decerto, en uit de trailer hierboven en de informatie die tot nu toe is vrijgegeven is duidelijk dat we weer teruggaan naar datzelfde uitgestrekte huis, of in ieder geval een huis met dezelfde naam.

We weten dat je in het spel als twee verschillende personages zult kunnen spelen, en de bewoordingen van THQ laten het klinken alsof je tussen hen zult kiezen in plaats van van de een naar de ander te wisselen: "Speel of als Edward Carnby of Emily Hartwood".

Uit de trailer blijkt dat in ieder geval Edward Carnby misschien wordt achtervolgd door een jong meisje (tenzij ze echt daar is en tegen hem praat), en het is duidelijk dat de dingen heel griezelig en verdorven zullen worden naarmate de mysteries van Decerto langzaam worden ontrafeld.

Hoe dan ook, het klinkt alsof er genoeg herspeelwaarde zal zijn door de verhaallijn te kunnen beleven door de ogen van elk van de twee personages, die blijkbaar met elkaar zullen interageren, ongeacht welk personage je speelt.

Het originele Alone in the Dark, uit de beginperiode van 3D-gaming, is een trage en moeizame aangelegenheid die niettemin lekker griezelig wordt met een aantal echt nette en gedenkwaardige trucs in de mouw.

Op basis van de beelden die we hebben gezien, lijkt het erop dat de nieuwe game iets meer in de lijn ligt van een moderne Resident Evil-titel, met veel schietwerk en een paar wapens om te verkennen terwijl je dat doet.

In de trailer zie je ook meerdere vijanden, van een skelet tot een griezelig klein reptielachtig kruipend monster, dus we gaan ervan uit dat er een flink aantal monsters zijn om tegen te komen en te verslaan of om aan te ontsnappen.

We krijgen ook een aantal omgevingen te zien, waaronder een groter ogend stadsgebied, dus we durven te wedden dat er veel verschillende gebieden te verkennen zijn en dat er een mooie visuele afwisseling is tijdens de game.

Bekijk deze schitterende aanbiedingen voor laptops uit de Nvidia RTX 30-serie Door Pocket-lint International Promotion · 13 mei 2022 Er zijn laptops voor elk budget en elke behoefte, maar ze zijn allemaal uitgerust met ongelooflijke laptop GPU's van Nvidia.

Geschreven door Max Freeman-Mills.