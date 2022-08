Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In navolging van de top-end Arctis Nova Pro en Nova Pro Wireless die het eerder deze zomer onthulde, heeft Steelseries zojuist een aantal console-ready headsets gelanceerd die waarschijnlijk een wat breder publiek zullen vinden - de Arctis Nova 7, Nova 1 en Nova 3 series.

De Nova 7 springt vooral in het oog dankzij de toevoeging van een multiplatform dongle die betekent dat hij even goed draadloos werkt met Xbox- en PlayStation-consoles als met pc, Switch en andere platforms.

Dit is iets wat Steelseries een paar jaar geleden voor het eerst voor elkaar kreeg met de Arctis 1 Wireless voor Xbox, en we hebben sindsdien gewacht tot het een meer premium headset zou raken.

Het betekent dat de Xbox- en PlayStation-specifieke versies die Steelseries op de markt brengt, bijna alleen op esthetisch niveau van elkaar verschillen, zonder dat er technische compatibiliteit wordt uitgewisseld, op één na - de Xbox-versie heeft een Chatmix-knop, terwijl de PlayStation-versie een sidetone-knop heeft.

Voor $179,99 of £174,99 verliest de Nova 7 een aantal toeters en bellen van de Nova Pro Wireless, niet in het minst de verwisselbare batterij en actieve ruisonderdrukking, maar behoudt het een chique nieuw ontwerp waarvan we kunnen bevestigen dat het echt comfortabel is.

De batterij gaat naar schatting 38 uur mee, er is Bluetooth met meerdere bronnen voor gemengde audio en de volumeknop zit op één oorschelp, zoals je zou hopen.

De Arctis Nova 1 en 3, ondertussen, vullen lagere prijspunten met bekabelde audio, met de Nova 3 verpakt in sommige RGB-verlichting om zijn hogere prijskaartje te rechtvaardigen.

Je kunt de volledige reeks headsets hier op de website van Steelseries bekijken om alle precieze specificaties van elk model te zien.

Geschreven door Max Freeman-Mills.