(Pocket-lint) - De ontwikkelaar van PUBG Mobile, Krafton, heeft een "virtuele influencer" gecreëerd die video's en foto's zal delen op YouTube en Instagram.

Ontwikkeld met behulp van deep learning en hyperrealisme technologieën, zal Ana "vreugde en geluk verspreiden door middel van muziek en entertainment", hoewel we nog niet weten wat dat zal inhouden.

We hebben echter wel een nieuwe video teaser die laat zien hoe levensecht Ana is, plus een paar foto's op haar Instagram-pagina.

Het is nog vroeg voor de prille poster, aangezien ze bij het ter perse gaan nog geen reacties heeft ontvangen. Krafton hoopt duidelijk dat er later veel betrokkenheid zal zijn.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door ANA (@the.official.ana)

In alle eerlijkheid, behalve een echt goede tech demo van de Zuid-Koreaanse studio, zijn we niet zo zeker van het nut van Ana. Toch heeft de ontwikkelaar tot nu toe goed werk geleverd met de animatie en we zijn genoeg geïntrigeerd om te zien wat het nog meer in zijn mouw heeft.

De kwaliteit is zeker daar als het gaat om virtuele influencers (waarvan, er zijn er al een paar). Maar laten we eens kijken of de inhoud die ze post ook op een lijn zit.

We zullen de komende weken meer over haar heldendaden te zien krijgen.

Geschreven door Rik Henderson.