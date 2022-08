Nieuw South Park spel in aantocht, ontwikkeld in eigen huis en 3D

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - THQ Nordic kondigde een nieuwe South Park game aan tijdens haar showcase livestream in het weekend, maar er zijn nog weinig concrete details.

De game is ontwikkeld door South Park Digital Studios en werd helemaal aan het einde van het evenement geplaagd met alleen het logo van de ontwikkelaar en een korte voice-over.

-

Het is nog niet bekend of het een RPG opvolger wordt van The Stick of Truth en The Fractured but Whole, hoewel VGC meldt dat het een 3D titel zal zijn in plaats van platte karakters te gebruiken zoals de geanimeerde tv-serie.

Beide van de voormalige games werden ontwikkeld out-of-house voor Ubisoft, met de eerste oorspronkelijk gepland om te worden uitgebracht door THQ voordat het failliet ging.

Nu neemt het bedrijf dat in zijn as verrees de uitgeeftaak op zich voor dit nieuwste deel.

Als je de vele tv-series wilt bekijken voordat de nieuwe South Park-game verschijnt, kun je de hele oude catalogus streamen via Paramount+. Er worden ook een aantal nieuwe films gemaakt voor het platform.

THQ Nordic gebruikte zijn showcase-evenement ook om een reboot van Alone in the Dark aan te kondigen - de stealth-horrorserie die dateert van voor Resident Evil. En het toonde gameplay beelden van AEW: Fight Forever, de nieuwe worstelgame van Yuke's gebaseerd op de concurrerende promotie van WWE, All-Elite Wrestling.

Geschreven door Rik Henderson.