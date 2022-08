Wreckfest komt naar mobiel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wreckfest komt naar mobiele platformen, zo is bekendgemaakt - de destructieve racegame komt binnenkort zowel naar iOS als Android.

De aankondiging van uitgever THQ Nordic bevat helaas geen releasedatum, dus we kunnen niet met zekerheid zeggen wanneer we de game kunnen uitproberen.

Het spel ziet er ook uit als een indrukwekkende port van zijn console- en PC-versie, met een gedetailleerd vernietigingsmodel in het hart van alles wat het goed doet.

Je kunt racen met allerlei voertuigen, van bussen en muscle cars tot vrachtwagens en zelfs de beroemde bank van de game, over circuits die je aanmoedigen en zelfs dwingen om tegen andere racers aan te rijden.

Dit resulteert in enorme kettingbotsingen en enorme schade aan jouw auto en die van anderen, waarbij de vervorming van de schade er soms voor zorgt dat je iets bestuurt dat meer weg heeft van een broodrooster dan van een volwaardige auto.

De game is erg leuk en wordt geleverd met een aantal aanpassingsopties waarmee je je auto kunt voorzien van rolkooien en andere details. Er zijn ook een paar speltypen, waaronder races en meer vrije-voor-alles-vernietigingswedstrijden.

Je kunt de volledige consoleversie van Wreckfest nu uit proberen op Xbox Game Pass, als je dat nog niet hebt gedaan - het speelt geweldig op de Xbox Series X of S, en dan kun je al een aardig idee krijgen of je uit wilt kijken naar de mobiele versie wanneer die wordt gelanceerd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.