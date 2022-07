Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elden Ring is een briljant spel, en het laat je op enorm veel manieren spelen, inclusief de optie om samen met vrienden of onbekenden online te spelen, maar het systeem om dit te doen is niet helemaal rechttoe rechtaan.

Waar andere games eenvoudige uitnodigingen en menu's zouden hebben, is Elden Ring meer dan een beetje anders. Hier zijn alle details over hoe je online met andere mensen kunt spelen.

In Elden Ring werkt multiplayer via summon signs - tekens die je in-game op de grond kunt achterlaten of die voor je worden achtergelaten. Je kunt deze echter alleen zien als je een voorwerp gebruikt dat een Furlcalling Finger Remedy heet.

Met deze tekens kun je door andere spelers worden opgeroepen, of zelf worden opgeroepen. Je kunt tot twee bondgenoten in je spel oproepen, maar dit opent ook de deur voor invasie van vijandige spelers, als een tegenprestatie.

De spelers die je oproept, vergezellen je tot jij of zij sterven, of tot jullie samen een eindbaas verslaan - ze zijn eerder bedoeld als hulp om je door moeilijke momenten te loodsen, dan als constante compagnons.

In de praktijk betekent dit dat je een paar in-game items nodig hebt om toegang te krijgen tot verschillende onderdelen van de multiplayer in Elden Ring. We nemen ze hieronder door.

Furlcalling Finger Remedy: Met dit item, waarvoor je een recept kunt kopen van Merchant Kale aan het begin van het spel, kun je de summon-tekens van andere spelers op de grond in goud zien, en ermee omgaan om de spelers in kwestie op te roepen. Het voorwerp wordt verbruikt wanneer je met succes iemand oproept.

Tarnished's Furled Finger: Met dit voorwerp kun je je eigen summon teken op de grond achterlaten, om te worden opgeroepen door spelers die het tegenkomen als ze daarvoor kiezen. Het kan oneindig gebruikt worden zonder verbruikt te worden.

Small Golden Effigy: Hiermee kun je een aantal van je summoning-tekens naar verschillende pools sturen, zodat spelers je vanaf een groter aantal locaties kunnen oproepen, als het je niet uitmaakt waar je helpt. Het heeft ook oneindig veel toepassingen.

Finger Severer: Met dit item kun je je terugtrekken uit het spel van een speler nadat je bent opgeroepen, of om je te ontdoen van degenen die je zelf hebt opgeroepen. Het heeft oneindig veel toepassingen.

Duelist's Furled Finger / Recusant's Finger: Hiermee plaats je je summon teken op de grond. In plaats van te helpen, kom je naar de speler die jou heeft opgeroepen om te proberen te duelleren, wat zij zullen uitnodigen. Het heeft oneindig veel toepassingen.

Bloedige Vinger: Hiermee probeer je het spel van een andere speler binnen te vallen, die op dat moment zelf ook opgeroepen gezellen heeft. Je doel is om ze te doden. De gewone Bloody Finger is oneindig te gebruiken, terwijl Festering Bloody Fingers verbruikbaar zijn.

Er zijn een paar verschillende soorten summon signs in Elden Ring. De meest voorkomende is een simpel gouden teken, dat lijkt op de witte boodschappen afgezien van de kleur. Als je zo'n teken gebruikt, kun je een coöp-partner oproepen om je te helpen.

Als je in dezelfde multiplayer-groep zit als een speler of een overeenkomend wachtwoord hebt, zie je hun teken omringd door een gouden ring om het meer te laten opvallen.

Er zijn ook rode summon-borden die een agressieve speler zullen oproepen die met je wil vechten - deze zijn handig als je wat PvP wilt spelen of je vaardigheden wilt oefenen.

Als je met een specifieke vriend wilt spelen, heeft Elden Ring een systeem waarmee je strakker kunt bepalen wie jouw summon tekens te zien krijgt - wachtwoorden.

In het multiplayer menu kun je twee soorten wachtwoorden instellen, en we zullen ze hieronder uitleggen.

Multiplayerwachtwoord: Als je dit wachtwoord instelt op hetzelfde als je vrienden, krijg je alleen de summon tekens te zien van degenen die ermee overeenkomen, waardoor het veel makkelijker wordt om je vrienden in het spel te vinden.

Multiplayergroep wachtwoord: Dit wachtwoord type is losser - het laat je lid worden van verenigingen om andere spelers die overeenkomen met je groep wachtwoord voorrang te geven in de spelwereld. Dit betekent dat je meer kans hebt om hun berichten, schimmen, bloedvlekken en oproepsignalen te zien.

Als je probeert om met je vrienden op verschillende platforms te spelen, vraag je je misschien af of dat überhaupt mogelijk is, en helaas is het antwoord dat het niet mogelijk is.

Elden Ring heeft geen volledige crossplay, hoewel het wel generationele cosplay heeft binnen ecosystemen.

Dit betekent dat Xbox Series X/S-bezitters kunnen spelen met die op Xbox One, en hetzelfde geldt voor PS5- en PS4-bezitters. PC gamers zijn in hun eigen slice, ondertussen.

Dus als je probeert te verbinden met een vriend die op een ander systeem zit, kan dit verklaren waarom je geen geluk hebt. We verwachten ook niet dat dit zal veranderen, hoewel het een aangename verrassing zou zijn als dat wel gebeurde.

Geschreven door Max Freeman-Mills.