Hoe respec je in Elden Ring: Reset de stats van je personage

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een van de manieren waarop From Software's meesterlijke Elden Ring het spelers een beetje makkelijker maakt om door zijn uitgestrekte wereld te komen, is door je de stats van je personage te laten resetten als je denkt dat je tijdens het levelen wat punten verkeerd hebt toegewezen.

Het systeem om dit te doen is echter een beetje obscuur, dus als je je afvraagt hoe het werkt, ben je hier aan het juiste adres.

Gelukkig is het antwoord ja - je kunt in Elden Ring respec'en, en dat kan een grote hulp zijn om door de moeilijkere laatste delen van het spel te komen.

Als je respec uitvoert, krijg je alle attribuutpunten die je tot nu toe voor je personage hebt verdiend opnieuw toegewezen, wat betekent dat je teruggaat naar de waarden waarmee je bent begonnen.

Je kunt niet onder de minima gaan waarmee je gekozen klasse begint, maar vanaf dat punt kun je je punten volledig opnieuw verdelen zoals je wilt, om een compleet andere build te creëren of gewoon om de build die je voor ogen hebt te optimaliseren.

Er zijn twee simpele maar enigszins uitdagende vereisten die je moet vervullen voordat je kunt beginnen met het respecen van je personage in Elden Ring.

Ten eerste moet je de tweede grote baas van het spel verslaan (in de meest gebruikelijke volgorde) - Rennala, Queen of the Full Moon, die in Raya Lucaria Academy zit.

Ten tweede moet je een Larval Tear in je inventaris hebben, een zeldzaam voorwerp dat je af en toe in de wereld tegenkomt.

Als je Rennala hebt verslagen, wordt ze passief en chillt ze in haar boss arena, waar je je character kunt respec'en door met haar te praten, waarbij je telkens een Larval Tear uitwisselt.

Rennala, die je laat respec'en nadat je haar hebt verslagen, zit in de boss arena aan het einde van Raya Lucaria Academy, in Liurnia of the Lakes.

De genadeplek waar je naartoe moet reizen om te respec verschijnt pas nadat je haar hebt verslagen, en heet Raya Lucaria Grand Library. Reis hierheen om met haar te praten en respec te halen.

Tijdens je reis door de Lands Between zul je vaak nieuwe uitrusting, spreuken of wapens tegenkomen die je niet effectief kunt gebruiken omdat je niet de juiste minimale stat vereisten hebt.

Respeccen kan dit vaak snel voor je oplossen, hoewel je er misschien wel zeker van moet zijn dat je een Larval Tear aan het experiment wilt uitgeven.

Ook kun je met het systeem de lei schoonvegen om een compleet nieuwe speelstijl uit te proberen, bijvoorbeeld door van een zware mêleegebruiker naar een magische spellcaster te gaan, zonder dat je het spel helemaal opnieuw hoeft te beginnen.

Als je in de late game bent en een build hebt die je echt leuk vindt, maar je realiseert je dat je daardoor een paar stats die je wat hebt opgewaardeerd eigenlijk niet gebruikt, dan kun je respec'en om die punten weer aan je core stats toe te wijzen, en zo je damage output of defense verder te optimaliseren.

Er zijn een beperkt aantal Larval Tears in de wereld van Elden Ring - elke keer dat je het spel speelt (of in elke New Game+ cyclus) zijn er een gezonde handvol om op te rapen, maar ze respawnen pas als je een nieuwe run-through begint.

Waarom Nvidia's DLSS-technologie perfect is voor hogere prestaties en efficiëntie Door Pocket-lint International Promotion · 10 mei 2022 Dit revolutionaire systeem is een enorme stimulans geweest voor gamers.

Je vindt een volledige lijst van de gevonden Larval Tears, die je naar ze leiden, op de Elden Ring fan wiki hier.

Als je er nog geen hebt gevonden, zou die lijst je moeten helpen. We raden je ook aan om ze te pakken als je een handelaar tegenkomt die ze in voorraad heeft - het kan tenslotte geen kwaad om Tears op voorraad te hebben.

Geschreven door Max Freeman-Mills.