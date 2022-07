Funko en ex-Lego ontwikkelaars maken nieuw Funko Pop spel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Funko stapt in de gamebusiness in samenwerking met een studio die is opgericht door ex-Traveller's Tales-baas Jon Burton.

10:10 Games zal eerst een "AAA actie platformer" ontwikkelen voor PC en console die ongetwijfeld gebaseerd zal zijn op Funko Pops, zoals Funko Freddy - de mascotte van het merk.

Gezien het feit dat Burton in de loop der jaren aan een groot aantal Lego-games heeft gewerkt, plus platformers gebaseerd op Disney-eigenschappen, ligt het voor de hand dat zijn ervaring zal worden gebruikt om iets soortgelijks voor Funko te creëren.

"Het creëren van iconische producten die fans emotioneel verbinden met hun favoriete fandoms is van cruciaal belang voor elke product portfolio beslissing," zegt Funko CEO, Andrew Perlmutter.

"Door samen te werken met 10:10 Games en gebruik te maken van de beste makers in de business, zullen we het talent hebben om games te leveren die Funko's unieke look en feel weerspiegelen over zijn lijnen en gevarieerde producten."

Het eerste spel is gepland voor een release in 2023, maar er is verder nog weinig over bekend. Het heeft ook nog geen titel.

Wel zal er sprake zijn van "belangrijke integratie van studio's van derden" en zal het spel bedoeld zijn voor een tienerpubliek, met een T-rating in de VS.

Beste Xbox One-games 2022: Toptitels die elke Xbox One S- en X-bezitter zou moeten spelen. Door Max Freeman-Mills · 5 juli 2022 Als je iets zoekt om te spelen op je Xbox One S of Xbox One X ben je hier aan het juiste adres. Dit zijn de beste games die er zijn voor Xbox One.

Funko heeft zich in het verleden al eens beziggehouden met licenties voor videogames, met Gears Pop! als een bijzonder memorabel uitstapje.

Een Xbox-samenwerking resulteerde in een strategiespel met Pop-versies van Gears of War-personages. Het spel werd in 2019 uitgebracht op iOS en Android, maar is niet langer verkrijgbaar.

Geschreven door Rik Henderson.