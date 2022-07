Destiny komt naar mobiel, claimt rapport

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Destiny komt mogelijk naar iPhone en Android, met een "onaangekondigde FPS mobiele game" van Bungie die is gespot op een LinkedIn profielpagina.

Het profiel van een van de artiesten bij NetEase Games geeft aan dat ze samen met Bungie aan het spel hebben gewerkt. En aangezien Bungie's enige twee grote eigendommen tot nu toe Halo en Destiny zijn, nu in handen van Microsoft, wordt algemeen gedacht dat het een mobiele versie van de laatste is.

Dat wordt nog eens bevestigd door The Game Post, die meldt dat een bron met kennis van de ontwikkelingsplannen ook zei dat NetEase werkte aan een onaangekondigde Destiny game.

Het zou gaan om een geheel nieuwe game, gebaseerd maar niet geport van de eerste of tweede Destiny. In het rapport staat ook dat het al twee jaar of langer in ontwikkeling is.

Het is logisch gezien het onmiskenbare succes van andere triple-A IP's op iOS en Android, zoals Call of Duty en Fortnite. Bungie wil duidelijk een deel van de actie.

NetEase is de Chinese studio achter verschillende andere mobiele franchises, zoals een bewerking van Dead by Daylight. Het publiceert ook zijn eigen, originele titels.

Tegen de tijd dat Destiny Mobile verschijnt, zou het in feite een Sony Interactive Entertainment-titel kunnen zijn, met een overname van Bungie voor 3,6 miljard dollar die eerder dit jaar door beide partijen werd overeengekomen.

Geschreven door Rik Henderson.