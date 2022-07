Polium One is een Web3 spelconsole die in 2024 komt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er is een nieuwe console aangekondigd die 's werelds eerste multi-chain" machine voor Web3-gaming zal zijn.

De Polium One zal in de tweede helft van 2024 worden uitgebracht en zal "exclusieve spellen" van Web3-ontwikkelaars bevatten, evenals andere titels.

Hij zal worden gemaakt door het gelijknamige Polium en zal in de voorverkoop verkrijgbaar zijn voor spelers die een NFT "Polium Pass" kopen op het Ethereum-netwerk. Er zullen er slechts 10.000 gemined worden, zo wordt gemeld.

Als dit alles je al in verwarring heeft gebracht en/of je heeft afgeschrikt, ben je niet alleen. De aankondiging heeft al de nodige kritiek en tegenreacties gekregen op sociale kanalen.

Het logo van het bedrijf is bijvoorbeeld aangevallen, met veel Twitter-gebruikers die beweren dat het veel te veel lijkt op de branding van een bepaalde Nintendo console.

Man logo komt me bekend voor.. . pic.twitter.com/bruj4gX35D- ben shambrook (@shambrookben) July 4, 2022

Dit leidde ertoe dat Polium aankondigde dat er een logoketen op komst is. Het heeft ook gereageerd op andere negatieve opmerkingen door te zeggen dat het zijn console niet zal crowdfunden totdat er een volledig werkend model is.

Verschillende andere spelconsoles hebben moeite gehad om aan de verwachtingen te voldoen nadat ze in het verleden massale bedragen hadden opgehaald bij crowdfunding-oefeningen, zoals Ouya. Of ze hebben maanden of zelfs jaren vertraging opgelopen, zoals de vernieuwde Atari VCS en Intellivision Amico.

We zullen moeten afwachten of de Polium One het daglicht zal zien, maar we vermoeden dat er vooraf een paar strategiewijzigingen zullen zijn.

Geschreven door Rik Henderson.